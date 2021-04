Ronnenberg

Die Anzahl der Neuinfektionen in Ronnenberg ist seit dem vergangenen Freitag wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Montag zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Gleichzeitig sind acht Personen genesen, sodass im Stadtgebiet derzeit 63 Menschen und damit vier mehr als am Freitag mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 903 Ronnenberger positiv auf Corona getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ronnenberg ist von Freitag auf Montag von 128,8 auf 120,8 leicht gesunken. Die Inzidenz der Region Hannover liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 150,0. Insgesamt haben sich in der Region 42.021 Menschen infiziert, von denen 39.494 Personen als genesen gelten. 974 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben.

Von Uwe Kranz