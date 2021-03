Ronnenberg

Wann in Ronnenberg ein Corona-Schnelltestzentrum für Bürger eröffnen wird, konnte Bürgermeisterin Stephanie Harms den Mitgliedern des Rats am Donnerstagabend noch nicht sagen. Es gebe zwei Organisationen, die sich um den Betrieb eines solchen Zentrums beworben haben, erklärt sie. Nach dem Zuschlag der Region müssten die Bewerber nun klären, ob sie die Auflagen erfüllen können. Wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, wusste die Verwaltungschefin nicht. Alternativ führen eine Reihe von Arztpraxen Schnelltests durch. In Apotheken und Supermärkten werden Testkits auch zum Verkauf angeboten.

Schnelltests bei Erzieherinnen weniger beliebt

Derweil müssen sich die Mitarbeiter des Rathauses nicht um regelmäßige Corona-Tests sorgen. Schon jetzt können sich die Erzieher und Erzieherinnen in städtischen Kitas einmal pro Woche einem Schnelltest unterziehen. Vor Ostern gilt dies auch für Mitarbeiter mit erhöhtem Risiko aufgrund von viel Publikumskontakt. Diese Schnelltests werden von ausgebildetem Personal ausgeführt. „Sie werden aber nicht von allen Mitarbeitern angenommen“, stellte Harms fest. Mehr Erfolg erhofft sich die Bürgermeisterin von Selbsttests, die nach Ostern zweimal pro Woche zur Verfügung gestellt werden sollen.

2500 Testkits hat die Verwaltung zu einem Preis von 7 bis 9 Euro pro Stück geordert. 400 bis 500 davon würden bei dem geplanten Testrhythmus zunächst benötigt, rechnet Harms vor. Die Strategie: Wenn der Vorrat auf 1000 geschrumpft ist, werden umgehend 1000 Sets nachbestellt. 300 weitere Sets stehen aktiven Feuerwehrleuten zur Verfügung. Aktuell warten die Erzieher und Erzieherinnen auch noch auf einen Impftermin. Die Anmeldung sei erfolgt, berichtete die Bürgermeisterin. Im Rathaus rechnet man mit Terminen im April.

Gesundheitsamt wird bei Hotspots aktiv

Georg Zimbelmann (AfD) beklagte, dass neben den aktuellen Zahlen keine weiteren Informationen über Corona-Infektionen veröffentlicht würden. Dabei sei es für die Menschen wichtig zu wissen, ob die aktuellen Fälle beispielsweise in Empelde oder in Linderte anfielen. Es gehe darum, die Menschen in Nähe des Infektionsgeschehens zu sensibilisieren, statt eine allgemeine Verunsicherung in allen Bereichen des Stadtgebiets auszulösen.

Laut Harms bestimmen Datenschutzgründe die Informationen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover mache keine Angaben zum Wohnort von Infizierten. Allerdings komme die Behörde „im Falle eines Hotspots automatisch auf die Kommune zu“. Bei einer sehr hohen Inzidenz bestehe zudem, wie zuletzt in der Nachbarstadt Gehrden, die Möglichkeit, dass das mobile Testzentrum des DRK in der Stadt eingesetzt werde.

Von Uwe Kranz