Corona in Ronnenberg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 197,2

Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Dienstag wie auch am Vortag für Ronnenberg 75 aktuelle Corona-Fälle gemeldet. Im Stadtgebiet sind damit seit Ausbruch der Pandemie 485 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg trotzdem leicht auf 197,2 an – am Montag lag der Wert bei 193,2.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 23.722 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.976 Personen als genesen aufgeführt. 482 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 3452 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 159,9.

Von Uwe Kranz