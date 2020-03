Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Ronnenberg aus 

Ronnenberg

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter in Gehrden ihre Termine ab. Die HAZ-Redaktion fasst die Absagen hier für Sie zusammen und aktualisiert die Übersicht regelmäßig:

17./19./28. März: Comedy-Preis wird später vergeben

Der Vorstand des Ronnenberger Kulturvereins hat am Mittwochabend beschlossen, den 1. Kulturpreis der Stadt, den „Lütten Ronnenberger“ später im Jahr zu vergeben. Die Vorrunden in der kommenden Woche und das Finale am 28. März in der Lütt Jever Scheune wurden deshalb zunächst abgesagt.

19. März: Bürgerversammlung muss warten

Die jährliche Bürgerversammlung im Ronnenberg sollte eigentlich am Donnerstag, 19. März, zusammenkommen. Die Stadtverwaltung beschloss am Donnerstagmorgen, dass die Bürger ihre Anliegen zu einem späteren Termin in diesem Jahr vortragen sollen. Die Veranstaltung fällt aus.

13. März: Kein Kino in der Scheune

Das Scheunenkino der SPD-Abteilung Ronnenberg wurde ebenfalls abgesagt, allerdings nicht wegen der Corona-Gefahr: Wegen einer technischen Störung an der Abwasseranlage der Lütt Jever Scheune bleibt die Einrichtung morgen geschlossen.

