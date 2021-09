Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Ronnenberg wissen

Ronnenberg

In Ronnenberg hat Stephanie Harms das Amt der hauptamtlichen Bürgermeisterin inne. Die 49-jährige CDU-Politikerin setzte sich 2013 gegen Torsten Kölle (SPD) durch. Auch für die Kommunalwahl am 12. September 2021 hat die Amtsinhaberin ihre erneute Kandidatur angekündigt. Die SPD hat Marlo Kratzke (29) als Konkurrenten nominiert. Die FDP schickt Sascha Goetz ins Rennen, die AfD Marko Nickel. Der Bürgermeister leitet in Ronnenberg die Stadtverwaltung.

Kandidaten für den Rat und die Ortsräte

Der Rat der Gemeinde entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. Bisher sind noch keine Kandidatennamen für den Rat oder die Ortsräte bekannt. Aktuell sind sechs Parteien und eine Wählergruppe im Rat vertreten. Die Sitzverteilung: SPD elf, CDU elf, Grüne fünf, AfD vier, Freie Wähler zwei, Linke ein und FDP ein Mandat.

Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahlen

Auch die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister werden im September gewählt: in den Ortsteilen Weetzen, Linderte, Benthe und Ihme-Roloven. Kandidaten für diese Ämter haben die Parteien noch nicht benannt. Karsten Erbelding (Bürgergemeinschaft Linderte) und Thomas Bensch (SPD/Weetzen) haben aber bereits signalisiert, dass sie im Falle einer Wahl zu einer weiteren Amtszeit bereit seien. Auch Hans-Hermann Fricke (CDU) tritt in Ihme-Roloven wieder zur Ortsratswahl an. Detlef Hüper (SPD) in Benthe kandidiert dagegen nicht noch einmal für das Gremium.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Matthias Miersch aus Laatzen tritt wieder für die SPD an. 98 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für ihn, er hatte keinen Herausforderer. Die CDU hat den Barsinghäuser Tilman Kuban nominiert, der seit zwei Jahren Vorsitzender der bundesweiten Jungen Union ist. Er soll auf Maria Flachsbarth folgen, die nicht noch einmal kandidiert. Es gibt aber auch einen liberalen Herausforderer: Markus Hofmann aus Hemmingen. Für die Linke geht der Ronnenberger Thorsten Kuhn ins Rennen. Zum Wahlkreis 47 gehören nicht nur Wennigsen, Gehrden, Barsinghausen und Ronnenberg, sondern auch Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Lehrte, Seelze, Sehnde, Springe und Uetze.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

Die Grünen haben als ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover am 12. September Frauke Patzke aus Hemmingen benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Für die Regionsversammlung kandidieren mit Karin Reinelt (SPD), Ulrich Schmersow (Grüne) und Thorsten Kuhn (Linke) gleich drei Ronnenberger auf dem ersten Platz der Liste ihrer Partei. Jörg Garbe (CDU) und Marko Nickel (Afd) auf Platz 3 sind auch prominent platziert. Weiterhin im Wahlbereich 7 gelistet sind: Nina Boidol und Wolfgang Lenarz (SPD), Gerald Müller (CDU), Cornelia Rupsch, Dieter Herbst und Sascha Goetz (FDP) sowie Michael Orczykowski und Said Asef Nawabi (Linke).

