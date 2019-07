Ronnenberg

1145 Verletzte, ein Todesfall und eine erfolgreiche Reanimation. So lautet die Bilanz der Johanniter Unfallhelfer nach ihrem Einsatz beim Deichbrand-Festival am Wochenende. Daran waren auch zwölf freiwillige Helfer aus dem Ortsverband Deister in Ronnenberg beteiligt. Die 21-jährige Lena Köhne leitete das...