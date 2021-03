Ronnenberg

Die Beamten des Polizeikommissariats in Ronnenberg haben am Freitag in den Abendstunden gezielt Fahrzeuge kontrolliert – mit dem Ziel, Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu ertappen. Dabei war die Polizei in zwei Fällen erfolgreich.

Zunächst wurden die Beamten in Holtensen auf einen 48-Jähriger Autofahrer aufmerksam, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Später überprüften sie in Empelde einen 36-jährigen Fahrzeugführer. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte vor der Fahrt zudem Drogen konsumiert.

Auf der Wache in Ronnenberg wurde beiden Fahrzeugführern durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss verantworten. Gegen den 36-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Uwe Kranz