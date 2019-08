Egestorf

Deisterzwerge – so heißt die am Freitag eröffnete Großtagespflege mit bis zu zehn Plätzen für Jungen und Mädchen in Egestorf. Die erfahrene Tagesmutter Stefanie Hennies hat in der ersten Etage ihres privaten Wohnhauses Am Forsthaus die baulichen Voraussetzungen für eine qualifizierte Kinderbetreuung geschaffen. In Kooperation mit der ausgebildeten Erzieherin Franziska Blaschke startet Hennies den Betrieb zunächst mit acht Kindern im Alter von einem bis dreieinhalb Jahren.

Bürgermeister Marc Lahmann sowie Mariela Chiarelli (von rechts) und Jessica Franke vom Fachdienst Kinderbetreuung gratulieren Stefanie Hennies und Franziska Blaschke zur Eröffnung der neuen Deisterzwerge-Großtagespflege. Quelle: Frank Hermann

„Bevor wir auch die beiden restlichen Plätze belegen können, müssen wir erst eine Treppe als zweiten Fluchtweg an die Hauswand anbringen lassen. Diese Treppe kommt im Herbst“, kündigte Hennies am Freitag während der Eröffnungsfeier an. Eine Rutsche, die vom ersten Stockwerk ins Außengelände führt, sei als Fluchtweg für Notfälle leider nicht erlaubt.

Kritik äußerte Bürgermeister Marc Lahmann an diesen Sicherheitsbestimmungen, zumal die städtische Kindertagesstätte Am Buchhorn über solch eine Fluchtrutsche verfügt. „Eine Rutsche mit Spielcharakter nimmt den Kindern die Angst und bringt sie bei Gefahr in Sicherheit. Darum verstehe ich diese Regelung nicht“, sagte Lahmann. Ein großes Lob richtete der Bürgermeister an Stefanie Hennies und Franziska Blaschke für deren Entscheidung, eine Großtagespflege zu betreiben.

Mehr Angebote dringend benötigt

„Auf diese Weise entstehen zusätzliche Betreuungsplätze, die wir in Barsinghausen dringend benötigen. Außerdem wünschen sich viele Eltern für ihre Kinder ausdrücklich ein familiäres und überschaubares Umfeld – so, wie es die Großtagespflegen bieten“, betonte Lahmann. Zwei Betreuungskräfte für zehn Kinder bedeuteten außerdem eine ideale Personalausstattung.

Für Renovierungs- und Ausstattungskosten zur Einrichtung der neuen Großtagespflege zahlt die Stadt einen Zuschuss von 20.000 Euro – zur Finanzierung unter anderem von Brandschutzauflagen sowie einer kindgerechten Einrichtung. Wo in den privaten Wohnräumen früher ein Schlaf- und zwei Kinderzimmer für die Familie untergebracht waren, gibt es für die Deisterzwerge jetzt Spielzimmer, Ruheecke, Küche und Sanitärraum mit WC sowie einen Waschbereich.

Mehr als 160 Tagespflegeplätze

„Die Tagespflege ist sehr schön und liebevoll eingerichtet worden. Hier finden die Kinder eine familiäre Atmosphäre. Für solch ein Umfeld besteht eine große Nachfrage“, erläuterte Mariela Chiarelli vom städtischen Fachdienst für Kinderbetreuung. Mittlerweile gebe es in Barsinghausen mehr als 160 Betreuungsplätze für Kinder in Tagespflegeeinrichtungen.

Weitere Großtagespflegen sollen in den nächsten Monaten folgen, um den Nothilfeplan der Stadt Barsinghausen zur Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze umzusetzen. Dazu gehören neue Einrichtungen in Großgoltern, an der Wennigser Straße in Egestorf sowie in der Kernstadt an der Oster- und der Bergstraße. „Wobei die 20 Plätze an der Bergstraße wohl erst Anfang 2020 zur Verfügung stehen“, erklärte Chiarelli.

Die Deisterzwerge-Großtagespflege bietet eine Kernbetreuung von 8 bis 15 Uhr sowie eine Randbetreuung ab 7 und bis 16.30 Uhr. Außer der Tagesmutter Stefanie Hennies mit 14-jähriger Erfahrung und der ausgebildeten Erzieherin Franziska Blascke steht eine dritte Betreuerin als Vertretungskraft zur Verfügung, um eine personelle Verlässlichkeit gewährleisten zu können.

Von Frank Hermann