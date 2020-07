Empelde

Zwei 14-jährige Mädchen haben am Freitagabend gegen 20.20 Uhr ein Wartehäuschen am S-Bahnhof Empelde mit Steinen beworfen. Dabei zersprangen nach Mitteilung der Polizei die Glasscheiben des Häuschens. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Jugendlichen noch in der Nähe des Bahnhofes stellen. Gegen die Mädchen sind Strafverfahren eingeleitet worden. Die beiden 14-Jährigen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Wie hoch der Schaden an dem Wartehäuschen ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Von Andreas Kannegießer