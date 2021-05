Empelde

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend vom Betriebshof eines Unternehmens an der Apollostraße in Empelde zwei Kühlanhänger gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei wurde die Tat in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 4 Uhr, begangen. Die Diebe müssen mit einer Sattelzugmaschine vorgefahren und die Anhänger abtransportiert haben. Die Polizei hofft, dass Zeugen die nächtliche Aktion bemerkt haben. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon (05109) 5170 an das Polizeikommissariat Ronnenberg oder unter (0511) 123090 an die Polizeistation Empelde wenden.

Von Andreas Kannegießer