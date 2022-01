Empelde

Dora Röver hat an ihrem 100. Geburtstag einen Tipp parat: Kein Nikotin, keinen Alkohol – und nie die Freude am Leben verlieren. So habe sie es immer für sich gehalten, sagt die Seniorin am 30. Dezember während einer kleiner Feierstunde im Johanneshaus, wo die Seniorin als älteste Bewohnerin seit mittlerweile 15 Jahren und zwei Monaten lebt. Zu den Gratulanten gehörten Pastorin Marion Klies, der stellvertretende Bürgermeister Uwe Buntrock (Grüne) sowie Familienangehörige und Mitbewohner.

Ein bewegtes Leben

Buntrock überreichte Glückwunschurkunden von Ministerpräsident Stephan Weil, von Regionspräsident Steffen Krach und von Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke. „Der 100. Geburtstag markiert einen richtigen Meilenstein im Leben“, sagte Buntrock. Mitten in der Weimarer Republik geboren, blicke Dora Röver auf ein bewegtes Leben zurück – unter anderen mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands sowie der Erfahrung, „dass sich die Welt durch neue Technologie gefühlt immer schneller dreht“, betonte Buntrock bei seiner Gratulation.

Röver stammt ursprünglich aus Wriezen im Oderbruch und kam Ende des Zweiten Weltkrieges in die Empelder Heimat ihres Ehemannes Herbert. In kurzer Entfernung vom Johanneshaus hat die Altersjubilarin mit ihrer Familie gelebt. Tochter Gisela Knieling und Enkel Wolfgang Brünig besuchen ihre Mutter und Oma regelmäßig.

Pastorin Marion Klies (von links), der stellvertretende Bürgermeister Uwe Buntrock und Jubilarin Dora Röver stoßen mit alkoholfreiem Sekt auf Rövers 100. Geburtstag an. Quelle: Frank Hermann

Zu den großen Hobbys der Hundertjährigen gehören Quiz- und Rätselaufgaben. „Ich bin ein großer Rätselfreund. Das macht Spaß und hält den Geist fit“, erläuterte Röver und lächelte. Mit Begeisterung nimmt sie auch an den wöchentlichen Quizrunden im Johanneshaus teil.

„Sie ist geistig fit und voll auf der Höhe mit einem tollen Gedächtnis“, sagte Rövers Tochter Gisela Knieling. Ihre Mutter verfolge aufmerksam das Fernsehprogramm und lese Zeitungen. Zudem zeigt Dora Röver im hohen Alter immer noch ein großes Interesse an ihren Mitmenschen und ihrem Umfeld: Bis vor kurzen engagierte sie sich als Ansprechpartnerin im Heimbeirat des Johanneshauses für ihre Mitbewohnerinnen und -bewohner.

Gespräche sind ihr wichtig

„Gespräche mit ihren Mitmenschen sind ihr sehr wichtig. Dora Röver ist ein sehr offener und dabei auch sehr bescheidener Mensch“, betonte Johanneshaus-Mitarbeiterin Sabrina Brose, die zum 100. Geburtstag ein Erinnerungsbild mit Namen, Zahlen und Fakten aus den vergangenen 100 Jahren an Röver überreichte – zum Beispiel mit den Namen Prominenter, die ebenfalls 1921 geboren wurden.

Pastorin Marion Klies gehörte ebenfalls zu den Gratulierenden. „Dora Röver ist immer fröhlich und gut drauf. Wenn man dankbar ist und sich am Leben erfreut, dann kann man 100 Jahre alt werden“, sagte Klies mit Blick auf die Jubilarin.

Von Frank Hermann