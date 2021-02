Ronnenberg/Empelde

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonnabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße 17 mit Feuer gezündelt. Mit den Flammen und mit Eddingstiften wurden an die Wände im Treppenhaus mehrere sogenannte Tags aufgebracht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 18.20 und 18.50 Uhr. Ein Hausbewohner hatte sich bei der Polizei gemeldet.

Die beiden Männer sollen laut des Zeugens etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Die Größenunterschiede der beiden Heranwachsenden sollen nach Angaben des Beobachters auffällig gewesen. Ein Täter soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein, der andere Mann deutlich kleiner.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 70 oder der Polizeistation Empelde unter der Telefonnummer (05 11) 1 23 20 90 in Verbindung zu setzen.

Von Dirk Wirausky