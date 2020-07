Empelde

Aus noch unbekannten Gründen ist am späten Freitagnachmittag eine Auseinandersetzung am S-Bahnhof Empelde eskaliert. Die Beteiligten trugen einen Streit mit Fäusten und Tritten aus. Gegen 17.20 Uhr hatten Zeugen der Polizei eine Schlägerei mit mindestens zehn Personen gemeldet. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Wogen offenbar wieder geglättet. Mit Unterstützung der Bundespolizei kontrollierten die Beamten am Bahnhof mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren, die im Verdacht stehen, an der Prügelei beteiligt gewesen zu sein. Gegen einen der jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei hofft bei ihren weiteren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Ablauf des Geschehens und zu möglichen Tätern machen können. Diese können sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 melden.

Von Andreas Kannegießer