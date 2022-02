Empelde

Ohne Führerschein war am Freitagabend ein Mann mit seinem VW Passat in Empelde unterwegs – und er gefährdete er den Straßenverkehr.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 20 Uhr ein Auto mit auffallend unsicherer Fahrweise, das auf der Straße Am Sportpark und in der Löwenberger Straße in deutlich erkennbaren Schlangenlinien unterwegs war. Beim Abbiegen in die Straße Auf dem Hagen geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich sogar auf den Gehweg. Laut Zeugenaussagen befand sich dort eine weibliche Person mit Regenschirm, die dem Passat ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Passat-Fahrer setzte seine Fahrt bis vor seine Haustür fort, wo ihn Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg empfingen. Gegen den Mann, einen Senioren, wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet – diese war ihm im Vorjahr bereits amtlich entzogen worden. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Zeugen, vor allem die Frau, die dem Passat im Einmündungsbereich Löwenberger Straße/Auf dem Hagen ausweichen musste, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden.

Von Dirk Wirausky