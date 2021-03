Empelde/Ronnenberg

Wild weggeworfener Müll ist im Stadtgebiet von Ronnenberg ein verbreitetes Problem. „Es einfach so weiterlaufen zu lassen, wird nicht funktionieren. Gefühlt wird das Müllproblem eher größer als kleiner“, stellt Andree Ludwig fest. Seine private Initiative, mit der er Mitbürger in Empelde zum Müllsammeln aufruft, wird in diesen Tagen drei Jahre alt. In seinem Engagement lässt er aber auch zu Corona-Zeiten nicht nach. Im Gegenteil: Dauerten seine Sammelaktion vorher rund eine Stunde, engagiert er sich jetzt bei der kontaktlosen Variante der Aktion ein ganzes Wochenende lang.

Aber auch im Ortsteil Ronnenberg tut sich etwas. Reiner Gehrke, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft im Ort, ärgerte sich während der Spaziergänge mit seiner Frau über den vielen Müll an den Wegen. „Schließlich sagten wir uns, dass Ärgern das Problem nicht beseitigt, und wir etwas dagegen unternehmen wollten“, erzählt er. Er besorgte mir spezielle Müllsäcke von Aha, kaufte Greifzangen – und schon konnten einer Müllsammlung beginnen. „Nach zwei Spaziergängen durch die Nachbarschaft hatten wir drei Säcke voll und unsere Nasen so ziemlich auch“, sagt er mit Bezug auf das Verhalten rücksichtsloser Zeitgenossen.

Mutz-Nase-Schutz ist vielfach zu finden

Favorit der achtlosen Entsorgung ist Gehrkes Erfahrung nach der Mund-Nase-Schutz. „Er ist in allen möglichen, wunderschönen verschiedenen Farben zu finden“, beklagt er. Auch Flachmänner, Zigarettenkippen und – auf dem Friedhof massenweise zu finden – Einpackpapier einer besonderen Milchbonbonsorte füllten die Säcke des Paares. „Eine gemeinsame Müllsammelaktion ist zurzeit aus bekannten Gründen nicht möglich. Wer uns unterstützen möchte kann sich gern Säcke bei mir abholen, ich habe genügend vorrätig“, sagt Gehrke, der zu diesem Thema unter Telefon (0 51 09) 94 48 erreichbar ist. Er fordert seine Mitmenschen aber gleichzeitig auf: „Bitte nehmt euren Müll und die Hinterlassenschaften eurer Hunde wieder mit nach Hause oder entsorgt diese im nächsten Mülleimer.“

Anders als die Gehrkes in Ronnenberg sehen die Müllsammler in Empelde eine Besserung bei der Entsorgung von Hundekot. Interessant sei jetzt allerdings, dass man immer noch zu häufig entsprechend gefüllte Beutel am Straßenrand liegend finde.

Großer persönlicher Einsatz von Andree Ludwig

Insgesamt 14 Freiwillige konnte Ludwig für die neue Variante der Müllsammlung aktivieren. Die nötige Ausrüstung erhielten die Helfer frei Haus. Ludwig holte alles später wieder ab. Auf diese Weise kam ganz Empelde in den Genuss der Reinigung, die sich sonst auf einen kleineren Bereich konzentriert hatte. Die jüngste Teilnehmerin werde demnächst fünf Jahre alt. Besonders erfreulich sei, dass sich wieder einige neue Helfer auf seinen Presseaufruf gemeldet hätten. 18 größtenteils sehr prall gefüllte Säcke kamen so zusammen. Weitere Aufrufe startet er weiterhin bei Facebook und in dieser Zeitung.

Ludwig will sich aber nicht allein aufs Sammeln konzentrieren. Er will die Empelder auch informieren: „Wir müssen in der Aufklärung zum Müll sehr früh anfangen, vielleicht mit speziellen Aktionen in den Schulen, vielleicht innerhalb einer Projektwoche oder ähnlichem.“

Von Uwe Kranz