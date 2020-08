Hannover

Eigentlich hatte Kirsten Müller sich das ganz einfach vorgestellt. Wenn sie mit ihrer Familie aus dem Campingurlaub in Südfrankreich zurückkehrt, wollte sie mit ihrem Mann Philipp Lyding und den beiden Söhnen direkt zur Corina-Teststation nach Empelde fahren, um Abstriche machen zu lassen. „Dann hätten wir Gewissheit gehabt“, sagt Müller. Zumal der zweijährige Sohn in diesen Tagen in die Kita kommt. Dass die ganze Sache dann aber so kompliziert wird, hätte sich die 44-Jährige nicht träumen lassen.

Praxis: Wir kümmern uns nur um eigene Patienten

Am Montag hatte sie auf dem Campingplatz begonnen, sich um eine Testmöglichkeit zu kümmern. In der HAZ hatte sie gelesen, dass sich Reiserückkehrer, die nicht mit dem Flugzeug ankommen, zunächst beim Hausarzt melden müssen. Der vereinbart dann einen Termin mit dem Testzentrum in Ronnenberg-Empelde. Also rief Müller beim Hausarzt der Familie an. Aber Fehlanzeige. Der Hausarzt ist derzeit selbst im Urlaub, der Anrufbeantworter verwies auf zwei andere Ärzte, die ihn vertreten.

Der Anruf in der ersten Vertretungspraxis war auch ein Reinfall. Dort bekam sie zu hören, dass man völlig überlastet sei und sich nur um die eigenen Patienten kümmern könne, berichtet Müller. Sie solle doch die andere Vertretungspraxis anrufen. Aber auch dort hatte die Familie zunächst wenig Glück. „Wir können sie nicht vermitteln, sie müssen auf eigene Faust nach Empelde fahren“, hörte Müller dort am Telefon.

Klare Ansage vom DRK

Aber so richtig glaubte sie das nicht. Also fragte die 44-Jährige beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) nach, das die Teststation in Empelde betreibt: Nach ein paar Telefonaten kam die klare Auskunft: „Wer nicht vom Hausarzt angemeldet ist, darf sich in Empelde nicht testen lassen und wird wieder weggeschickt.“

Müller hätte nicht so viel Zeit und Energie in die ganze Sache gesteckt, wenn das auf dem Campingplatz mit den Corona-Regeln alles gut gelaufen wäre. „Aber das war da alles sehr locker“, berichtet sie. Gleich am ersten Abend nach ihrer Ankunft fand auf dem Platz eine Schaumparty statt, natürlich ohne Einhaltung der Abstandsregeln. „Wir haben da natürlich nicht mitgemacht, aber man weiß ja nicht, wer einen in der Warteschlange anhustet.“

Empelde, Apollostraße: Corona-Testzentrum des DRK. Quelle: Katrin Kutter

Warum kein einfacher Test in Empelde ?

Also wieder ein Anruf beim Vertretungshausarzt. Und immerhin: Der wird die Familie nun testen, weil es bei ihnen jetzt Erkältungssymptome gibt.

Aber Müller und ihr Mann verstehen einfach nicht, warum der Test in Empelde nicht formlos möglich sein soll. „Das wäre doch die sicherste Angelegenheit“, sagt sie. „Man braucht das Auto nicht zu verlassen. Und die Bezahlung könnte man einfach über die Krankenkassenkarte regeln.“ Stattdessen muss die Familie sich nun am Freitagvormittag mit Schutzmasken ins Treppenhaus vor der Arztpraxis zum Warten aufstellen. „Das ist alles sehr ärgerlich“, sagt Müller. Und das Ganze sei auch nicht richtig durchdacht.

Künftig Termine übers Internet?

Auch Ärzte und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatten sich in den vergangenen Tagen wiederholt über das Wirrwarr bei den Tests für Urlaubsrückkehrer beklagt. Reiserückkehrer aus dem Ausland können sich seit Sonnabend innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für Flugreisende gibt es Teststationen an den Flughäfen. Andere Rückkehrer müssen sich an ihren jeweiligen Hausarzt wenden.

Entgegen erster Angaben der KVN gibt es den kostenlosen Test nur für Reiserückkehrer aus dem Ausland und nicht für Urlauber, die aus besonders stark von Neuinfektionen betroffenen Landkreisen in Deutschland zurückkehren. Der Hausarzt vermittelt dann die Tests (etwa ins Testzentrum nach Empelde) oder führt ihn selbst durch, sagt der Sprecher der Region Hannover, Christoph Borschel. Das Gesundheitsamt der Region Hannover selbst testet nicht.

Nach Informationen der HAZ wird aber daran gearbeitet, das umständliche Anmeldeverfahren über die Hausärzte abschaffen. Reiserückkehrer sollen künftig einen Termin im Testzentrum über ein Internetportal vereinbaren können. Am Flughafen Hannover-Langenhagen haben sich seit der Öffnung des Testzentrums der Johanniter am vergangenen Donnerstag 4397 Reisende testen lassen. In Empelde waren es am Dienstag 150 und am Montag 60 Menschen. Neuere Zahlen lagen am Mittwoch nicht vor. Die KVN rechnet mit einer Zunahme des Andrangs.

Von Mathias Klein