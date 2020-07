Hannover

Das Corona-Testzentrum in Ronnenberg-Empelde soll zum Monatsende schließen. Grund dafür ist der stark gesunkene Bedarf an Tests, denn auch die Zahl der Infizierten in der Region Hannover ist stark rückläufig. Auch die anderen 45 Testzentren in Niedersachsen sollen demnächst geschlossen werden oder sind bereits dicht. Die Einrichtungen in Hildesheim und Nienburg sind schon seit Juni geschlossen. In Celle, Hameln und Obernkirchen ( Landkreis Schaumburg) bleiben die Zentren noch bis Sonntag in Betrieb – dann werden auch sie zugemacht.

Nur noch 50 Tests pro Woche

Im Testzentrum in Empelde waren zuletzt pro Woche durchschnittlich rund 50 Patienten getestet worden, durch einen zusätzlichen Fahrdienst im Durchschnitt 25 pro Tag. Das ist ein starker Rückgang gegenüber den Hoch-Zeiten der Corona-Krise von Mitte März bis Mitte Mai. In diesem Zeitraum wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen (KVN), die die Testzentren betreibt, 500 Patienten pro Tag in der Region Hannover getestet.

Die KVN hatte die Testzentren aufgebaut, als sich die Corona-Verdachtsfälle häuften und die Arztpraxen mit den Tests überfordert waren – auch weil in den Praxen in diesem Zeitraum kaum ausreichend Schutzkleidung vorhanden war.

Messe-Testzentrum kann reaktiviert werden

Das Testzentrum auf dem Messegelände in Hannover wurde bereits im Mai in eine Art Ruhezustand versetzt. Stattdessen wird nun noch bis Ende Juli in Ronnenberg-Empelde getestet. Wegen der zurückgegangenen Testzahlen hatte sich das große Testzentrum auf dem Messegelände nicht mehr gelohnt. Es kann aber jederzeit reaktiviert werden, sollte zum Beispiel eine zweite Welle kommen.

Von Mathias Klein