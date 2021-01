Empelde

Es sind anspruchsvolle Werke mit unzähligen Details, angefertigt von einem studierten Künstler mithilfe unterschiedlicher Techniken: Alireza Omumi kann zwar in der Corona-Krise in seinem Atelier an der Nenndorfer Straße in Empelde buchstäblich nach allen Regeln der Kunst neue Bilder und Collagen gestalten. Im Lockdown darf er jedoch nicht in seine Räume zu Ausstellungen einladen, um die Werke zu präsentieren. „Ich kann zurzeit wegen der Kontaktbeschränkungen auch keine Kurse in der Malschule geben“, sagt Omumi.

Die schwierige Zeit will der 65-Jährige trotzdem nicht verstreichen lassen, ohne auf seine Arbeit und die Situation der Leid geplagten Kulturszene aufmerksam zu machen. Deshalb stellt er seine neuesten Bilder künftig im Schaufenster seines Ateliers aus. „Ich möchte ein Zeichen der Hoffnung setzen und für die Bürger einen kleinen kulturellen Beitrag leisten“, sagt der in Teheran geborene Iraner. Er kam 1988 durch Freunde zum Studieren nach Hannover und arbeitet seit 25 Jahren als freischaffender Grafik-Designer und Kunstmaler in seinem Atelier mit Malschule in Empelde.

Kontaktbeschränkungen: Keine Ausstellungen, keine Malkurse

„Normalerweise biete ich regelmäßig verschiedene Kurse für bis zu sechs Teilnehmer an, nach dem Ausbruch der Pandemie wurde es auf drei beschränkt, nun ist es gar nicht mehr möglich“, sagt Omumi. Auch seine zwei bis drei jährlichen Ausstellungen in Empelde scheiden laut Omumi zurzeit als Verkaufspräsentationen aus. Zwar hat der Empelder in der Kunstszene vor allem mit seinen großformatigen Werken und zahlreichen Bilderschauen in der gesamten Region Hannover in den vergangenen Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Doch nun wisse er seit Wochen nicht, wann und wie es weitergehe.

Auf einem Bild vom Times Square in New York soll auch die derzeitige Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft symbolisiert werden Quelle: Ingo Rodriguez

Nun trotzt er der Krise mit Schaufenster-Präsentationen. Ein Blick auf die Arbeiten lohnt sich: Es sind gemalte Bilder vom Times Square in New York, gestaltet mit Collagen-Elementen, angereichert mit Scherben und veredelt mit aufwendiger Spray- und Resin-Technik. Eines der Bilder habe aktuellen politischen Bezug und soll die derzeitige Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft symbolisieren, sagt Omumi. Fragen zu seiner Malschule beantwortet er unter Telefon (05 11) 43 12 73.

