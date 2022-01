Ronnenberg

Warum kann die Straße vor meiner Haustür nicht zeitnah saniert werden? Diese Frage stellen sich Anwohner in der Stadt, wenn sich die Schlaglöcher aneinander reihen oder – wie im aktuellen Fall des Wiesenweges in Ihme-Roloven – es noch gar keine feste Oberfläche auf der Zufahrt gibt. Vielfach ist die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) eines der größten Hindernisse. Diese regelt die finanzielle Beteiligung der Anwohner, falls eine Grundsanierung der Straße ansteht. Die FDP im Rat der Stadt macht jetzt mit einem Antrag einen erneuten Vorstoß, die Satzung abzuschaffen.

Kritik: Strabs ist in aktueller Form ungerecht

Auch unter dem neuen Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) hält die Verwaltung bisher an der Marschroute der vergangenen Jahre fest, die Strabs zu umgehen. Dabei werden Straßen nur im Zusammenhang mit einer notwendigen Kanalsanierung erneuert – eine finanzielle Belastung der Anwohner fällt damit weg. In vielen Kommunen wird die Abschaffung der Strabs ebenfalls diskutiert. Diese sei ungerecht, weil nur Eigenheimbesitzer zahlen müssten, aber alle die Straßen benutzen könnten – so lauten die Argumente. Zudem können die finanziellen Beteiligungen, je nach Art und Größe des Grundstücks, schnell fünfstellige Summen erreichen. Das kann bei den Betroffenen zu besonderen Härten führen.

Auch in Ronnenberg war die Strabs deshalb mehrfach Thema im Rat oder in den zuständigen Ausschüssen. Allerdings gehen die Politiker davon aus, dass bei einer Abschaffung der Satzung in Ronnenberg seitens der kommunalen Aufsichtsbehörde eine Gegenfinanzierung für den Haushalt erwartet wird. Zuletzt hatten 2018 die beiden großen Ratsgruppen entsprechende Anfragen an die Verwaltung gestellt. SPD und Linke brachten eine fortlaufende Umlage für Eigenheimbesitzer ins Spiel und erkundigten sich ebenso wie CDU/Freie Wähler und FDP, wie eine Grundsteuererhöhung zur Gegenfinanzierung ausfallen müsste. Letztlich einigte man sich darauf abzuwarten, wie das Land mit dem Thema umgehen wird. Dort gab es bis heute aber keine Entscheidung dazu.

FDP: Es fallen keine Einnahmen weg

Die FDP argumentiert in ihrem aktuellen Vorstoß nun eher theoretisch: Wenn in Ronnenberg ohnehin keine Einnahmen aus der Strabs angestrebt würden, gebe es auch keine Beträge, die gegenfinanziert werden müssten, lautet die wesentliche Begründung für die angestrebte Abschaffung der Satzung. „Generell hält die FDP die Straßenunterhaltung für eine Aufgabe der Stadt, und diese sollte – wie andere Infrastrukturen – aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden“, begründet die FDP-Fraktion ihren Antrag.

Wie schnell es in Ronnenberg allerdings doch zu einer Anwendung des Strabs kommen könnte, zeigt das Beispiel Wiesenweg in Ihme-Roloven. Sollten die Anwohner dort auf eine Sanierung der Straße und des unbefestigten Wendehammers bestehen, müssten sie auch mit einer entsprechenden Beteiligung an den Kosten rechnen, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Frank Schulz vergangene Woche in einer Ortsratssitzung.

Von Uwe Kranz