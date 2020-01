Hannover

Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) haben am Silvesterabend in Hannovers Innenstadt einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen. Die Spezialkräfte stoppten das Auto des 52-jährigen Verdächtigen und brachten ihn auf eine Wache. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, soll für acht Raubüberfälle auf Geschäfte in Hannover, in Ronnenberg und in Braunschweig seit dem 20. Dezember verantwortlich sein. Er äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Er sitzt derzeit wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Zeugen: Täter hat ein auffallend rundes Gesicht

Intensive Ermittlungen hatten die Fahnder auf die Spur des Täters geführt. Dabei half den Ermittlern auch die gute Personenbeschreibung des Mannes durch die jeweiligen Opfer. Viele Geschädigte hatten bemerkt, dass der Mann ein auffallend rundes Gesicht hat. Bei der Festnahme stellte die Polizei auch eine Waffe sicher. Dabei könnte es sich um die Schusswaffe handeln, mit der der 52-Jährige seine Opfer bedroht haben soll.

Überfälle auf Tankstellen in Stöcken und Ronnenberg , Bäckerei in Seelhorst

Der 52-Jährige soll unter anderem für einen Überfall auf eine Tankstelle in Stöcken, eine Bäckerei in Seelhorst, eine Tankstelle in Ronnenberg sowie ein Sonnenstudio und ein Bekleidungsgeschäft in der Südstadt verantwortlich sein. Die Ermittler prüfen auch, ob dem 52-Jährigen möglicherweise noch weitere Straftaten zur Last gelegt werden können. Bislang ist unklar, was mit der Beute aus den Überfällen geschehen ist.

Von Tobias Morchner