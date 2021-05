Ronnenberg

Um den Ausbau der Radwegeinfrastruktur voranzutreiben, hat die Gruppe der Ratsfraktionen aus SPD und Linken jetzt einen Antrag gestellt. Die Politiker fordern darin den Rat der Stadt Ronnenberg dazu auf, sich für eine Verlängerung der sogenannten Veloroute 10 von Hannover über Badenstedt-Mitte bis nach Empelde und Ronnenberg einzusetzen. Dafür sollen die Region Hannover miteinbezogen und Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden.

Attraktiv für Berufstätige

„Mit dieser Verknüpfung würde eine durchgehend sichere und gut ausgebaute Radwegeverbindung aus Ronnenberg bis ins hannoversche Stadtzentrum entstehen, die für viele Berufstätige attraktiv wäre“, heißt es in dem Antrag von SPD und Linken. Zugleich sei dies ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Senkung von Umweltbelastungen durch den Autoverkehr.

Derzeit wird in Hannover über das Veloroutenprogramm beraten. Entstehen sollen zwölf schnelle Radwegverbindungen von der City bis in die Außenbezirke. Für die Veloroute 10 ist eine Verbindung vom Stadtzentrum Hannover bis in den Stadtteil Badenstedt vorgesehen. Nach Ansicht von SPD und Linken drängt sich dabei im Sinne einer Verknüpfung von Stadt und Umland eine Verlängerung der Route über Empelde bis nach Ronnenberg auf. „Ein positiver Beschluss des Stadtbezirksrates Ahlem-Badenstedt-Davenstedt für eine Verlängerung bis zur Stadtgrenze Empelde liegt seit Ende April vor“, schreibt die Ratsgruppe.

Finanzierung aus Mitteln des Bundes

Da die vorgeschlagene Routenverlängerung ab der Stadtgrenze Hannover im Bereich von Regionsstraßen bis nach Ronnenberg verlaufe und die Radwege teilweise noch lückenhaft ausgebaut seien, solle die Region Hannover in das Projekt eingebunden werden. Finanzieren ließe sich die Umsetzung mit Geld aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“, das der Bund im Rahmen des Klimaschutzprogramms zur Förderung des kommunalen Radwegebaus aufgelegt hat.

Über den Antrag wird zunächst im Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz beraten, der am Mittwoch, 9. Juni, um 17 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule in Empelde zusammen kommt.

