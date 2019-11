Falkengruppe des Ronnenberger Hortes ist im Container angekommen

Ronnenberg

Container als Unterkunft, Unterrichts- oder Betreuungsraum sind oft umstritten und selten beliebt. Notlösung? Übergangszeit? Trostlosigkeit? Beim Hort Rasselbande klingt das ganz anders. „Wir genießen das. Es ist alles so toll hier“, sagt Michaela Ruddigkeit, Erzieherin der Falkengruppe. Hier, das ist auf dem Ronnenberger Sportgelände am Mühlenrär, wo die Falkengruppe seit August in ebenerdigen Containern untergebracht ist.

Kleine Falken haben neue Heimat

Bislang war die Heimat der Falkengruppe die Grundschule Ronnenberg, wo vier Hortgruppen der Rasselbande die Nachmittagsbetreuung garantieren. Seit dem Sommer sind es aber nur noch drei. Denn die kleinen Falken mussten ihre Räumen aufgeben, um einen weiteren Unterrichtsraum frei zu machen. Nach dem Umzug mit dem gesamten Inventar erfolgte am Mühlenrär der Neustart.

Die Falkengruppe hat seit dem Sommer ihr neues Domizil am Mühlenrär. Quelle: Stephan Hartung

„Eigentlich wollen wir hier gar nicht mehr weg. Andere Gruppen der Rasselbande haben uns besucht und sind neidisch. Es fühlt sich hier auch gar nicht wie in einem Container, sondern wie in einem richtigen neuen Haus an“, sagt Andrea Thomasi und lacht. Die Leiterin der Gruppe führt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms durch die Räume und lobt dabei, „dass hier weitsichtig geplant wurde, die Räume und die Küche sind sehr groß, die sanitären Anlagen sind perfekt“. Denn zum nächsten Schuljahr soll auf dem Gelände ein Anbau mit zusätzlichen Containern entstehen. Bis zu 20 weitere Kinder aus einer Hortgruppe der Rasselbande ziehen dann auf den Sportplatz. Nach vorliegenden Zahlen dürfte die Grundschule Ronnenberg vierzügig werden, sodass es im wenige Hundert Meter entfernten Schulgebäude erneut zusätzlichen Raumbedarf geben wird.

Ein Paradies für Kinder

Was dem Erzieherteam am derzeitigen Standort so gut gefällt: Die Kinder haben ihren Sportplatz direkt vor der Tür. Außerdem können die 14 Mitglieder der Falkengruppe den Piraten-Spielplatz auf dem Gelände nebenan nutzen. „Das ist hier wirklich ein Paradies für Kinder“, sagt Ruddigkeit. „Wir haben hier mehr Spielfläche als zuvor in unserer Stammgruppe.“ Auch der Gruppen- und der Hausaufgabenraum lösen Begeisterung aus. „Es wirkt alles hell und freundlich. Außerdem haben wir indirektes Licht, das ist viel schöner als das Neonlicht in der Schule“, sagt Thomasi.

Dieser Raum bietet Platz für das Erledigen der Hausaufgaben. Quelle: Stephan Hartung

Und was sagen die Kinder selbst? „Das ist toll hier, man kann viel besser spielen“, sagt ein sechsjähriger Junge, während er zeigt, wie gut sich Autos auf dem neuen Verkehrsteppich überschlagen können. „Ich spiele am liebsten Fußball. Das ist meine Lieblingssportart“, erzählt ein Achtjähriger und zeigt nach draußen auf die Tore. Ohnehin bietet das Gelände viele Möglichkeiten. „Wir haben draußen sogar eine Höhle gebaut. Mit einem Geheimgang“, erzählt ein anderer Achtjähriger und macht sich auf den Weg zu einer kleinen Führung über die Außenfläche. „Das ist unser Tipi“, sagt er – und bittet die Bürgermeisterin höflich in das Versteck hinein.

