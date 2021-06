Ronnenberg

Nach 2020 droht der Stadt Ronnenberg auch in diesem Jahr wieder eine Haushaltssperre. Bürgermeisterin Stephanie Harms bestätigte jetzt Ankündigungen von Stadtkämmerer Frank Schulz im Finanzausschuss. Der Grund seien zu geringe Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Demnach fehlten der Stadt Anfang Juni noch rund 2,5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Sollte sich diese Lage in den kommenden Wochen nicht maßgeblich ändern, würde die Verwaltung den Finanzausschuss in seiner kommenden Sitzung am 30. Juni über die Notwendigkeit einer Haushaltssperre informieren. Im vergangenen Jahr hatte das Land Niedersachsen einen Teil der Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Krise aufgefangen. Ob dies auch aktuell wieder so sein werde, sei noch nicht abzusehen, sagte Stadtkämmerer Schulz.

Lesen Sie auch: Bürgermeisterin erlässt Haushaltssperre 2020

Kern einer solchen „haushaltswirtschaftlichen Sperre auf Grundlage der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung“ ist es, die anstehenden Personalentscheidungen und Investitionen einer kritischen Prüfung zu unterziehen, um möglichst Einsparungen zu erzielen. Beispielsweise ist auch weiterhin die Stelle eines dritten Schwimmeisters noch nicht besetzt. Vielmehr musste sie erneut ausgeschrieben werden, wie Teamleiter Lars-Ove Frohner Anfang der Woche im Bildungsausschuss berichtete. Laufende Bauvorhaben, wie die Schulbauten oder der Kita-Neubau in Linderte sind von einer solchen Maßnahme nicht betroffen.

Von Uwe Kranz