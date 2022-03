Ronnenberg

In Ronnenberg hat ein Dachstuhlbrand am Sonntag ein Haus zerstört. Nach Feuerwehrangaben begannen die Flammen offenbar auf einem Balkon und breiteten sich von dort immer weiter aus. Obwohl die Retter den Brand schnell unter Kontrolle hatten, wurden weite Teile des Gebäudes an der Straße Ihmer Tor beschädigt. Es gibt drei Verletzte.

Der Notruf ging um 18.12 Uhr bei der Feuerwehr ein. „Über dem Balkon gab es eine Holzkonstruktion“, sagt Ronnenbergs Feuerwehrsprecher Maximilian Lüerßen. „Dort zogen die Flammen rein und breiteten sich rasant über den ganzen Dachstuhl aus.“ 67 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen rückten aus Ronnenberg, Empelde, Weetzen und Ihme-Roloven an.

Feuerwehr rettet Katze aus brennendem Haus

Sofort hochgezogen: Die Feuerwehr geht davon aus, dass das gesamte Haus bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Quelle: Christian Elsner

Die drei Verletzten hatten sich bei Eintreffen der Helfer bereits ins Freie gerettet. Zwei von ihnen behandelte der Rettungsdienst vor Ort, die dritte Person kam ins Krankenhaus. Zum genauen Gesundheitszustand der Betroffenen liegen keine Informationen vor. Außerdem rettete die Feuerwehr eine Katze aus dem brennenden Haus. Lüerßen: „Sie kam in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover.“

Die Löscharbeiten wurden unter anderem über eine Drehleiter und durch zwei Trupps mit schwerem Atemschutz durchgeführt – mit Erfolg. Bereits gegen 18.55 Uhr waren die Flammen gelöscht, danach begann die Suche nach Glutnestern. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden hin, die Straße blieb gesperrt. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.