Ronnenberg

Auch für die Feuerwehren im Stadtgebiet kehrt langsam der Alltag wieder ein. Nach vielen Monaten, in denen die Aktivitäten Ronnenberger Ortswehren – neben einiger Einsatzlagen – lediglich auf Onlinedienste reduziert waren, trafen sich die Kameraden in der Kernstadt in der vergangenen Woche erstmals wieder zu einem „normalen“ Feuerwehr-Dienst in Präsenz.

Neue Mitglieder gewonnen

32 Mitglieder der Einsatzabteilung Ronnenberg nahmen, unter leicht gelockerten Hygieneregeln an diesem Übungsabend teil. Darunter waren sogar einige, die erst während der Lockdown-Phase neu zur Ortswehr dazu gestoßen waren. „Mitgliedertechnisch sind wir also sehr stabil unterwegs“, berichtet Pressesprecher Maximilian Lüerßen.

Um möglichst schnell wieder ein Gefühl für die Dienste zu erzeugen, stand gleich am ersten Abend eine kleine Zugübung auf dem Programm. Dafür wurden alle Fahrzeuge im Ortsgebiet verteilt. Nach kurzer Vorbereitungszeit kam der Einsatzbefehl „Rauchentwicklung im Bauernwiesenweg 66, zwei Menschen im Gebäude vermisst“. Bei der Adresse handelt es sich um die Postanschrift des Feuerwehrhauses in Ronnenberg.

Auch die Geselligkeit ist wichtig

Die „Einsatzstelle“, die von den Fahrzeugen mit Alarm angefahren wurde, war entsprechend vorbereitet: Aus der Werkstatt des benachbarten Bauhofes drang deutlich sichtbar Rauch. Zwei Personen waren in der Werkstatt vermisst, die angrenzende Fahrzeughalle war ebenfalls verraucht. Der Einsatzleiter entschied sich daraufhin dazu, das „Feuer“ von zwei Seiten zu bekämpfen. Die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug kamen vom Bauernwiesenweg aus zum Einsatz – das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug von der Empelder Straße aus.

Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz konnten die beiden Personen zügig finden und löschten den „Brand“. Um die Sichtverhältnisse schnell zu verbessern, setzten die Kameraden einen Lüfter ein. „Über die Einsatztaktiken der Lüfter hatten wir neulich einen Online-Dienst, sodass das Gelernte gleich angewandt werden konnte“, stellte Lüerßen fest.

Nachdem der erfolgreichen Übung warteten Bratwurst sowie kalte Getränke auf die Einsatzkräfte. „Es tat gut, nach so langer Zeit wieder gemeinsam üben und auch gesellig zu werden“, berichtete Lüerßen. Die Übungsdienste seien ein wichtiger Faktor, um zum einen den Ausbildungsstand hoch und zum anderen das Sozialgefüge innerhalb der Einsatzabteilung intakt zu halten. „Wir sind nach wie vor viele hoch motivierte Einsatzkräfte, die 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für die Bürger zur Verfügung stehen“, sagt der Feuerwehr-Sprecher.

Von Uwe Kranz