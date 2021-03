Benthe

Unangenehm ist die Reparatur eines automatischen Garagentors für einen Menn in Benthe verlaufen. Die Ortsfeuerwehr Benthe musste ihn befreien, weil er sich mit einem Finger in dem Antriebsmotor des Tores verfangen hatte.

Als „eher kurios“ bezeichnete Feuerwehrsprecher Maximilian Lüerßen den Einsatz der Benther Ortswehr auf dem Grundstück an der Sieben-Trappen-Straße am Sonnabend. Gegen 14.30 Uhr war der Mann mit seinem Finger in den Motor geraten. Da er sich nicht mehr selbst befreien konnte, wurden die Einsatzkräfte hinzugerufen. Sie erledigten diese Aufgabe laut Lüerßen mit „wenigen Handgriffen“. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Uwe Kranz