Freibad Empelde: Besucherandrang kann Corona-Verluste nicht ausgleichen

Empelde

Enttäuschende Zwischenbilanz für das Freibad Empelde: Wegen der Corona-Krise sind seit dem verspäteten Beginn der Sommersaison am 5. Juni bis zum Ende des Monats Juli insgesamt erst 5880 Badegäste gezählt worden. Für die kommunale Anlage zeichnet sich wegen der Pandemie und behördlicher Auflagen ein Minusrekord ab. Zum Vergleich: Zum gleichen Zeitpunkt waren im Vorjahr am Kassenhäuschen in Empelde bereits rund 22.000 Besucher registriert worden. Im Jahr 2019 hatte die Stadt die kommunale Anlage jedoch auch bereits im Mai für Gäste geöffnet.

Späterer Saisonbeginn und Auflagen sind nicht auszugleichen

Die Gründe für den katastrophalen Zwischenstand liegen für den kommunalen Teamleiter Lars-Ove Frohner auf der Hand. Wegen drohender Corona-Infektionen sei das kommunale Freibad erst Anfang Juni und damit etwa einen Monat später als gewöhnlich geöffnet worden. Laut Frohner führen seit dem späteren Saisonbeginn zudem erhebliche Vorsichtsmaßnahmen und eine behördlich vorgeschriebene Besucherbegrenzung zu einer geringen Auslastung der Anlage. Insgesamt dürfen derzeit nur jeweils 121 Badegäste gleichzeitig das Freibad nutzen.

Auch das eingeführte System mit maximal dreistündigen Badeschichten für jeweils 121 Besucher könne die Bilanz nicht retten, sagt Frohner. Die maximal pro Tag erreichbare Besucherzahl liegt derzeit selbst bei voller Auslastung bei nur 363 zahlenden Gästen. Ohne Corona-Regeln sind nach Angaben der Stadtverwaltung an einem heißen Sommertag bis zu 1500 Besucher gleichzeitig im Freibad. Für die Stadt Ronnenberg zeichnet also sich trotz derzeit besten Badewetters und erheblichen Besucherandrangs ein Minusrekord ab.

Schichtmodell kommt gut an

Immerhin ist der derzeitige Andrang für die Stadt ein kleiner Trost. Die Einführung der drei Badeschichten sei angesichts der Corona-Beschränkungen ein Erfolgsmodell, sagt Frohner. Durch die Aufteilung in drei Badezeiten für jeweils 121 Besucher sei es möglich, an der Kasse Wartezeiten zu verkürzen und die Auslastung der Anlage immerhin maximal zu verbessern. Das vorherige Einlasssystem hatte zuvor bei steigenden Temperaturen zu Unmut geführt – weil wegen der Höchstgrenze von Badegästen nur jeweils ein neuer Besucher in das Bad durfte, wenn ein bereits zuvor anwesender Gast die Anlage verlassen hatte. „Die Besucher finden das Schichtmodell besser, weil so viel mehr Menschen die Anlage für einen kürzeren Zeitraum nutzen können“, berichtet der städtische Teamleiter Frohner.

Die Besucher einer zweiten Badeschicht warten ungeduldig auf ihren Einlass. Quelle: Ingo Rodriguez

Bereits im vergangenen Jahr war deutlich geworden: Die Zahlen aus dem Rekordsommer 2018 sind nur schwer wieder zu erreichen. Vor zwei Jahren hatten gleichmäßig warmes Wetter und die erste komplette Saison nach der Grundsanierung rund 44.398 Badegäste angelockt. Im Vorjahr musste die Stadt dann aber für mehrere Wochen wegen eines fehlenden Schwimmmeisters die Öffnungszeiten verkürzen. Drei Wochen vor dem Ende der Saison waren deshalb nur insgesamt 28.143 Besucher an der Kasse gezählt worden.

Von Ingo Rodriguez