Freibad Empelde: Einnahmen brechen wegen Corona ein

Das Freibad Empelde wartet seit seiner Sanierung im Jahr 2017 auf die erste „normale“ Badesaison. Im vergangenen Sommer war die Besucherzahl stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Insgesamt nahm die Zahl der zahlenden Badegäste im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 58 Prozent ab. Die Einnahmen brachen in etwa dem gleichen Maße ein. Als Gründe führt die Verwaltung in ihrer Freibadbilanz unter anderem die erst verspätete Öffnung am 5. Juni und das durchwachsene Wetter an.

Nur 121 Badegäste dürfen gleichzeitig eintreten

Das Freibad hatte im Jahrhundertsommer 2018 einen Gästerekord erlebt: 35.226 zahlende Gäste besuchten in der damaligen Saison das Bad. Im vergangenen Jahr hatten die Betreiber dann mit einem Personalmangel zu kämpfen. Weil Schwimmmeister fehlten, konnte das Bad lange Zeit nur eingeschränkt öffnen. Das warme Wetter glich diesen Nachteil zum Teil aus. 21.925 zahlende Besucher spülten immerhin noch rund 50.000 Euro in die Stadtkasse.

Mit einem ähnlichen Wert rechnete die Verwaltung auch im Haushaltsansatz für das laufende Jahr. Wie in vielen anderen Bereichen wurde der Badbetrieb aber vorübergehend von den Auswirkungen der Corona-Pandemie ausgebremst. Im Mai blieb die Einrichtung zunächst komplett geschlossen. Ab dem 5. Juni öffnete das Freibad dann mit erheblichen Einschränkungen. Vielen Badegästen verging aber offenbar der Spaß bei dem Gedanken an gesperrte Umkleidekabinen und einer begrenzten Besucherzahl von 121 Badegästen, die sich zur selben Zeit auf dem Freibadgelände aufhalten durften – auch wenn der Bauhof mit tatkräftigem Einsatz zumindest für den Kleiderwechsel Verschläge errichtet hatte.

Besucher halten sich an die Corona-Regeln

Die gute Nachricht: Die Besucher haben sich stets an die Corona-Regeln gehalten, und kam zu keinerlei Zwischenfällen, wie Michaela Hoidis vom Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt Ronnenberg berichtet. Und das, obwohl es an den wenigen heißen Tagen des Jahres zu langen Schlangen vor der Kasse des Bades gekommen war. Die Stadt steuerte mit einer Dreischichtenlösung dagegen: Nach jeweils drei Stunden mussten die Badegäste die Freibadanlage verlassen. Nach der vorgeschriebenen Desinfektion wurde die nächste Schicht eingelassen. Die Zahl der Badegäste konnte auf diese Weise leicht erhöht werden. „Das Freibad konnte sich in diesem Jahr über 14.108 Besucher freuen“, stellt Hoidis fest. Eintritt gezahlt haben davon 9107.

Die übrigen Badegäste waren aufgrund verschiedener Regelungen vom Eintrittsgeld befreit. Das trifft überwiegend auf die Mitglieder der Rettungsdienste zu, aber auch Neubürger müssen für den Freibadeintritt nicht in die Tasche greifen. Die Einnahmen für die Saison 2020 beliefen sich demnach auf nur 22.643,40 Euro – ein Rückschlag für die defizitäre Einrichtung kommunales Freibad.

Im Rathaus wünscht man sich nun eine nicht beeinträchtigte Saison, um endlich wieder besser Zahlen zu schreiben. Im Bezug auf das Freibad wäre ein erneuter Jahrhundertsommer aber sicherlich auch im Jahr 2021 gern gesehen.

