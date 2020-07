Benthe

Vier Monate mussten die Benther auf ein Kulturangebot warten. Da war es den Veranstaltern des Kulturladens Benthe und den zahlreichen Gästen eine besondere Freude, im Garten hinter dem Café benthe.mitte zu einem Jazz-Frühschoppen zusammenzukommen. Zum ersten Mal präsentierte der Verein eine Veranstaltung unter freiem Himmel.

Nur die Füße wippen mit

Auch für die Musiker war es der erste Auftritt seit Langem vor Publikum, das sich auf Sitzplätzen im nötigen Abstand zueinander niedergelassen hatte. Das Trio Holger Halm (Saxofon und Klarinette), Michael Glubrecht (Bass) und Raissa Weeke (E-Piano) übertrug seine Freude an der Musik schnell auf die Zuhörer. Das Programm bot einen bunten Querschnitt von Jazzmusik der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts bis zu den Siebzigern. Zu Jazz-Klassikern wie „Misty“, You'd be so nice“, „Tea for Two“, „Petite Fleur“ und vielen anderen von den Interpreten Fats Weller, Errol Garner, Cole Porter, Carlos Jobin und Sidney Bechet wippten die Füße vieler Gäste mit. Mehr war aufgrund der Corona-Vorgaben nicht drin.

Ein unerwarteter Höhepunkt – vom Publikum begeistert aufgenommen – war die Adaption des Songs „Send in the Clowns“ von Steven Sondheim, in der Vergangenheit gesungen von Weltstars wie Barbara Streisand, Zarah Leander und an diesem Vormittag von Raissa Weeke, einfühlsam, mit dunklem Timbre, mit einem deutschen Text vorgetragen.

Trio stellt weitere Freiluftkonzerte in Aussicht

Mit dem Klassiker „All the things you are“, zu dem Raissa Weeke eine Strophe mit improvisierten russischen Text zum Besten gab, verabschiedete sich das Trio um die Mittagszeit. Weitere Termine für Freiluftveranstaltungen hat der Verein bereits in Aussicht gestellt. Genauere Informationen sollen folgen.

Von Uwe Kranz