Fridays for Future demonstriert erst in Wennigsen – dann in Hannover

Wennigsen

Fridays for Future Wennigsen ruft für Freitag, 29. November, zur Demonstration unter dem Motto „Neustart Klima“, anlässlich des globalen Klimastreiks, auf. Die Ortsgruppe trifft sich um 9:45 Uhr vor dem Haupteingang der KGS Wennigsen und startet um 10 Uhr. Der Demozug macht an der Gemeindeverwaltung halt und läuft von dort aus weiter Richtung Bahnhof und nimmt um 12:30 die Bahn Richtung Hannover. Hier schließt sich das Bündnis der Demo in Hannover am Opernplatz an.

„Wir brauchen endlich wirksamen nationalen Klimaschutz – keine Klimapäckchen, die die Bevölkerung vertrösten sollen und sich an den Interessen mächtiger Unternehmen orientieren“, schreibt Lukas Farwig von der Ortsgruppe in dem Aufruf. Die Bundesregierung entscheide über die Köpfe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinweg über deren Zukunft. „Wenn wir jetzt nicht gemeinsam handeln und auf nationaler, kommunaler und internationaler Ebene Klimaschutz voranbringen, wird diese Zukunft geprägt sein von Extremwetterlagen, Hunger, Flucht und ein weltweiter Anstieg des Meeresspiegels.“

Von Lisa Malecha