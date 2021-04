Ronnenberg

Eine wirklich gute Nachricht in Zeiten wie diesen ist es nicht. Doch um der Chronistenpflicht Genüge zu tun: Ronnenberg weist am Mittwoch nicht mehr den höchsten Inzidenzwert in der Region Hannover auf. Zwar ist er mit 185,2 gegenüber Dienstag unverändert hoch geblieben, doch die Inzidenz in Wennigsen ist über die 200er-Marke gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover wird am Mittwoch mit 113,1 angegeben.

Immerhin: Zwar hat es im Ronnenberger Stadtgebiet fünf neue Corona-Fälle gegeben, doch gleichzeitig sind zehn Personen wieder gesund. Aktuell sind 85 Ronnenberger positiv auf Covid-19 getestet worden. Seit Ausbruch der Pandemie sind es inzwischen 851 Menschen aus dem Stadtgebiet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 39.133 Corona-Infektionen registriert. Davon sind zum heutigen Stand 35.375 Personen als genesen aufgeführt. 933 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 825 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky