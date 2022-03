Gehrden

Die Beharrlichkeit des Filialleiters einer Bank in Gehrden hat am Montag einen Betrug per Schockanruf verhindert. Die unbekannten Täter wollten auf diese Weise 55.000 Euro von einer 68-jährigen Frau aus Gehrden ergaunern. Die Polizei hofft auf Hinweise, möglicherweise von weiteren Opfern der Masche.

Das 68-jährige Opfer hatte nach Erkenntnissen der Polizei am Montag einen Anruf erhalten. Ein vermeintlicher Polizist, später auch ein vermeintlicher Staatsanwalt berichteten ihr von einem schweren Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Dieser sei daraufhin festgenommen worden und würde nur gegen eine Kautionszahlung auf freien Fuß gelassen werden. Bei dem Telefonat wechselten die Gesprächspartner, sodass der Seniorin das Geschehen durchaus authentisch gemacht wurde.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen am Telefon

Die durch das Telefonat geschockte Seniorin begab sich zu einer örtlichen Bankfiliale. Beim Abheben der geforderten 55.000 Euro erkannte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter eine Betrugsmasche, bei der ältere Menschen durch Schockanrufe dazu gebracht werden hohe Geldsummen an vermeintliche Mitarbeitende von Polizei oder Justiz zu übergeben. Trotz der Warnung des 37-jährigen Filialleiters ließ sich die von den Geschehnissen überzeugte Dame jedoch nicht davon abbringen, mit dem Geld zum vereinbarten Übergabeort nahe der Justizbehörden in Hannover zu bringen.

Der Filialleiter meldete seinen Verdacht der Polizei. So konnte die Übergabe dennoch verhindert werden. Tatverdächtige wurden am Übergabeort nicht angetroffen. Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt nun wegen eines versuchten Trickbetruges gegen Unbekannt und bittet unter Telefon (0511) 1095555 um Zeugenhinweise.

„Die Staatsanwaltschaft Hannover fordert grundsätzlich keine Angehörigen dazu auf, Kautionen zu bezahlen“, so Staatsanwältin Kathrin Söfker. Auch die Polizeidirektion Hannover warnt vor Trickbetrügern, die mit verschiedenen Betrugsmaschen telefonisch an Seniorinnen und Senioren herantreten.