Gehrden

Die Flüchtlingskrise aufgrund des Krieges in der Ukraine hat nun auch Auswirkungen auf das alltägliche Leben in Gehrden: Ab Montag, 28. März, kann die Sporthalle an der Lange Feldstraße, neben der Oberschule, nicht mehr als Sportstätte genutzt werden. Das hat die Stadt Gehrden in einer Mitteilung von Dienstagmittag bekannt gemacht. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg mit Sitz in Barsinghausen, wird die Halle für die Unterbringung von bis zu 150 geflüchteten Personen herrichten.

ASB übernimmt Versorgung der Flüchtlinge

Nach einer entsprechenden Beauftragung seitens der Gehrdener Stadtverwaltung wird der ASB auch die Versorgung der dort untergebrachten Menschen übernehmen. In der kommenden Woche soll zunächst damit begonnen werden, den Hallenboden mit einem Schutzbelag zu überziehen, danach soll die Halle dann entsprechend eingerichtet werden.

Die nach wie vor hohen Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine und die damit verbundenen Verteilquoten auf die Kommunen mache diese Maßnahme unumgänglich, heißt es in der Mitteilung. So rechne der für die Flüchtlinge zuständige Fachdienst der Stadtverwaltung mit wöchentlichen Zuweisungen in Höhe von mindestens fünf Personen. Neben den Flüchtlingen aus der Ukraine werden auch weiterhin ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan der Stadt Gehrden zugewiesen. Bislang sind bereits 72 geflüchtete Personen aufgenommen worden, darunter 28 Kinder.

Sporthalle Am Langen Feld könnte einbezogen werden

Vorgesehen ist auch, bei weiter steigendem Bedarf die Sporthalle der Grundschule Am Langen Feld mit zu nutzen. Diese soll als mögliche Quarantänestation dienen, falls unter den Flüchtlingen mit Corona infizierte Personen sein sollten und eine Absonderung in der Sporthalle an der Oberschule aus Platzgründen nicht mehr möglich ist.

Von dieser Umnutzung der Sporthallen sind neben den Schulen auch zahlreiche Sparten der Vereine betroffen, die entsprechend benachrichtigt werden. „Die von der Region Hannover angekündigten Zuweisungszahlen lassen uns leider keine andere Wahl“, sagt Bürgermeister Mittendorf. Parallel dazu arbeitet die Stadtverwaltung an der Planung eines modularen Erweiterungsbaus auf dem Grundstück der vorhandenen Flüchtlingsunterkunft am Bünteweg. Das Grundstück biete im nördlichen Teil noch entsprechende Kapazitäten. Mit einer Fertigstellung werde im letzten Quartal dieses Jahres gerechnet.