Gehrden

Endlich keine ständigen Computerabstürze mehr – und auch kein endlos langes Warten mehr beim Laden von größeren Dateien: Die Gehrdener Tafel kann ihre Verwaltungsarbeit künftig mit einem neuen Computer erledigen. „Die Anmeldungen für die Ausgabe gespendeter Lebensmittel lässt sich jetzt viel zügiger bearbeiten und ausdrucken“, sagt die Leiterin des Gehrdener Standortes der Tafel, Elisabeth Bekiersch.

Die von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Barsinghausen betriebene Ausgabestelle am Kantplatz in Gehrden hat die Neuanschaffung mit einer Spende der Sparkasse finanziert. Der Leiter des Gehrdener Beratungscenters der Sparkasse Hannover, Andria Orsulic, übergab der Tafel vor wenigen Tagen 1000 Euro.

Unterstützung für Menschen mit Existenznöten

„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Folgen wie Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlusten ist es wichtig, eine Hilfseinrichtung für Haushalte mit geringerem Einkommen zu unterstützen“, sagte Orsulic bei einem Kurzbesuch im Laden der Gehrdener Tafel. Die Spende sei auch deshalb möglich geworden, weil das Sparkassen-Budget für die Förderung sozialer Projekte in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie nicht komplett ausgeschöpft worden sei. „Es sind ja wegen der Kontaktbeschränkungen viele Veranstaltungen und Aktionen der Vereine, Einrichtungen und Organisationen ausgefallen“, sagt Orsulic. Die Sparkasse hat die Tafel aber auch in jüngerer Vergangenheit bereits mehrmals mit einer Spende für haltbare Waren wie Konserven, Zucker, Mehl, Nudeln und Reis unterstützt.

Für Bekiersch und Stellvertreterin Marlies Mazar kommt der Zuschuss zur richtigen Zeit. „Wir hatten zuletzt wegen der Hygieneauflagen viele Sonderausgaben für Desinfektionsmittel und medizinische Schutzmasken“, sagt Bekiersch. Zurzeit kommen nach ihren Angaben 51 hilfsbedürftige Haushalte regelmäßig zur der wöchentlichen Ausgabe kostengünstiger Lebensmittel. Zu den angemeldeten Bedarfsgemeinschaften aus Gehrden und Ronnenberg zählen demnach etwa 275 Personen – darunter 90 Kinder. „Im Januar haben sich wieder fünf neue Familien mit den entsprechenden Nachweisen angemeldet“, berichtet Bekiersch.

Von Ingo Rodriguez