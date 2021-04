Gehrden

Für Menschen aus Haushalten mit geringem Einkommen ist es eine nahezu unverzichtbare Unterstützung: An jedem Donnerstag können sich rund 300 angemeldete Menschen bei der Gehrdener Tafel gespendete Lebensmittel abholen – mit einem entsprechenden Berechtigungsschein sehr kostengünstig und teilweise auch kostenlos. Die von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Barsinghausen betriebene Ausgabestelle in Gehrden besteht am 7. April seit zehn Jahren.

Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf hat angekündigt, anlässlich des Mini-Jubiläums den zurzeit 22 Ehrenamtlichen des Teams seinen Dank auszusprechen. „Es war auch die Gehrdener Stadtverwaltung, die im Herbst 2010 gemeinsam mit der AWO ehrenamtliche Helfer für eine Außenstelle der Tafel suchte“, erinnert die Leiterin des Ladens am Kantplatz, Elisabeth Bekiersch, an die Anfänge.

Sie ist seit vier Jahren federführend für die Organisation rund um die wöchentliche Lebensmittelausgabe und die Aufteilung der Teamaufgaben zuständig. Als die Tafel am 7. April 2011 zum ersten Mal gespendete Konserven und haltbare Waren wie Reis, Nudeln, Zucker und Mehl ausgegeben habe, sei ihr Vorgänger Peter Radike der erste Leiter der Gehrdener Ausgabestelle gewesen. „Damals wurden 26 Bedarfsgemeinschaften mit etwa 60 Personen aus Gehrden und Ronnenberg mit gespendeten Lebensmitteln aus Supermärkten und Bäckereien in der Region versorgt“, erzählt Nachfolgerin Bekiersch. Drei Monate später seien bereits 100 Haushalte registriert gewesen.

Erster Standort ist inzwischen schon abgerissen

Bekiersch verweist auch auf die seitdem regelmäßigen Aktionen von Vereinen, Institutionen und Schülerinnen und Schülern, die Lebensmittel sammeln und spenden. Möglich sei die unbürokratische Eröffnung aber auch gewesen, weil die Stadtverwaltung die leerstehenden Räume des inzwischen abgerissenen Feuerwehrhauses an der Nordstraße für die Lagerung und Ausgabe kostenlos zur Verfügung gestellt und die Nebenkosten übernommen habe. „Außerdem hatten fleißige Helfer vorher renoviert und gespendete Regale und Kühltruhen aufgebaut“, berichtet Bekiersch. Die Barsinghäuser AWO-Tafel habe auch damals beim Start die neuen Ehrenamtlichen eingearbeitet und Lieferfahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Ein Artikel über die Eröffnung der Tafel im Jahr 2011. Quelle: Burgbergblick

Zehn Jahre nach der Eröffnung der Gehrdener Tafel hat sich an den strukturellen Gegebenheiten viel geändert. Seit Juni 2014 ist die Ausgabestelle in einem kleinen Laden am Kantplatz untergebracht. Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Hermann Heldermann habe die Siedlungsgesellschaft KSG den leerstehenden Laden ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt, sagt Bekiersch. Was sich nicht geändert habe, sei die Notwendigkeit: „Zehn Jahre lang Tafel in Gehrden sind ein trauriger Beweis dafür, dass in Deutschland immer noch viel Armut existiert und Menschen auf Hilfe angewiesen sind“, sagt Bekiersch.

Zehnjähriges Bestehen ist Beweis Spendenbereitschaft

Sie erinnert vor diesem Hintergrund an einen Ausspruch ihres Vorgängers Radike. Dieser habe auf die Frage nach seinen Wünschen für die neue Tafel einmal geantwortet: „Mein Ziel ist es, dass die Tafeln nicht mehr benötigt werden. Dann haben wir eine Gesellschaft geschaffen, in der kein Mensch mehr unter Not und Armut leiden muss.“ Dass dies vermutlich in naher Zukunft ein Wunsch bleiben wird, ist es für Bekiersch ein Grund mehr, den ehrenamtlichen Helfern und großzügigen Spendern zu danken. Das zehnjährige Bestehen der Gehrdener Tafel sei schließlich auch ein Beweis für die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen sowie für deren Mitgefühl gegenüber Bürgern, denen es nicht so gut gehe, sagt Bekiersch. „Sonst wäre es kaum möglich, so viele Menschen wöchentlich mit Lebensmitteln zu versorgen.“

Die Tafelleiterin erinnert sich aber auch an eine Zeit, in der die Ehrenamtlichen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen seien. „Im Jahr 2015 waren zu Beginn der Flüchtlingskrise mehr als 275 Bedarfsgemeinschaften mit rund 500 Personen für die Lebensmittelausgabe angemeldet“, sagt Bekiersch. Die Beschaffung von genügend Lebensmittelspenden, der Transport sowie die Anlieferung und Verteilung seien in dieser Zeit sehr aufwendig gewesen.

Dagegen geht es offenbar zurzeit sehr ruhig zu: Zwar sei trotz der Corona-Pandemie die wöchentliche Ausgabe wegen einfallsreicher Hygiene-Konzepte und einer Freiluft-Verteilung bislang nie ausgefallen. „Aber aus Sorge vor möglichen Infektionen kommen zurzeit von den angemeldeten Haushalten nur etwa 50 Gemeinschaften mit etwa 200 Personen, um sich Lebensmittel abzuholen“, berichtet Bekiersch.

Von Ingo Rodriguez