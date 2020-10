Ronnenberg

Unterschiedliche Aussichten haben die Einwohner Ronnenbergs, wenn Sie eine Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt warten. So soll der Radweg entlang der Gehrdener Straße noch in diesem Jahr saniert werden. Die Verkehrsberuhigung der Straße In der Beschen in Empelde muss jedoch – entgegen der Planung – noch einmal aufgeschoben werden.

Wie Bürgermeisterin Stephanie Harms in der jüngsten Ratssitzung bekannt gab, könnte es bei der Sanierung des Radweges zwischen Ronnenberg und Gehrden möglicherweise jetzt ganz schnell gehen. Bereits Ende des Monats könnten die Arbeiten beginnen. Die ausführende Firma hat demnach eine Bauzeit von vier bis fünf Wochen veranschlagt. Damit könnten die Radfahrer auf der viel kritisierten „Huckelpiste“ bereits im Dezember wieder freie Fahrt haben – wenn das Wetter mitspielt.

Anzeige

Verkehrsberuhigung muss aufgeschoben werden

Das Projekt hat etliche Aufschübe erlebt: Bereits 2019 sollte die vorgezogene Sanierung erfolgen. Anträge auf Förderung und vergebliche Ausschreibungen verzögerten das Vorhaben. Ein ähnliches Schicksal ereilt offenbar die Pläne für die Verkehrsberuhigung In der Beschen. Zwei Aufpflasterungen für insgesamt rund 72.000 Euro sollten hier die Fahrzeuge auf die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer herunterbremsen. Auf de erste Ausschreibung gab es allerdings nur ein Angebot für satte 182.000 Euro. Dies sei ernüchternd, sagte Harms.

Um den Haushaltsansatz nicht erhöhen zu müssen, will die Stadt diese Baumaßnahme nun noch einmal ausschreiben. Die Arbeiten werden deshalb in diesem Jahr nicht mehr beginnen.

Von Uwe Kranz