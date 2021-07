Ronnenberg

Das zweite Quartal haben Ronnenbergs Kämmerer Frank Schulz und seine Verwaltungschefin Stephanie Harms noch abgewartet – jetzt ist klar: Auch für 2021 muss die Bürgermeisterin eine Haushaltssperre für ihre Mitarbeiter verhängen. Auf der ohnehin angespannten Einnahmeseite des Haushalts der Stadt Ronnenberg fehlen gegenüber dem Plan weiterhin rund 2,3 Millionen Euro Gewerbesteuer. Die Verwaltungsspitze sieht sich deshalb jetzt zum Handeln gezwungen.

Rund 2,3 Millionen Euro Gewerbesteuer fehlen in der Kasse

Gegenüber den für 2021 errechneten 7,6 Millionen Euro, die die Gewerbesteuer in die Stadtkasse spülen sollte, sind bis Ende Juni erst 5,3 Millionen Euro eingegangen. Beim Ausgleich der Differenz von rund 2,3 Millionen Euro kommt der Stadt allerdings der Personalmangel zugute. Da viele Stellen derzeit nicht besetzt werden können, rechnet Schulz mit etwa 1,1 Millionen Euro Personalkosten, die nicht abgerufen werden müssen. Das sei „nicht provoziert“, wie der Kämmerer betont. Bereits in den vergangenen Jahren sei auf diese Weise unbeabsichtigt Geld eingespart worden – im Schnitt rund 715.000 Euro pro Jahr.

Dennoch fehlen auch nach der Verrechnung etwa 1,2 Millionen Euro in der Stadtkasse. Bürgermeisterin Harms informierte deshalb mit einer Mitteilung vom 1. Juli die Rathausmitarbeiter über die angeordnete Haushaltssperre. Einerseits hält die Verwaltungschefin ihre Angestellten dazu an, die eingeplanten Erträge auch wirklich zu erwirtschaften. Andererseits muss gespart werden – und zwar in beinahe allen Abteilungen zwischen 10 und 25 Prozent der Ausgaben. Das gilt für Sach- und Dienstleistungen wie auch für andere sogenannte „ordentliche Ausgaben“.

Hilfen für Vereine bleiben unberührt

Ausgeklammert bliebe bei den Sparbemühungen die Förderung von Vereinen und Verbänden. Und auch weiteren personellen Kürzungen erteilte die Verwaltungsspitze eine Absage. Aufgrund der in einigen Bereichen ohnehin sehr angespannten Personalsituation wird dies als „nicht zielführend“ angesehen. Bedeutende Engpässe hatte zuletzt Cord Hennies, Leiter des Teams Gebäudewirtschaft, in der Sitzung des zuständigen Fachausschusses erläutert. Allein seine Abteilung hatte 14 Projekte, die für 2021 geplant waren, ins kommende Jahr verschieben müssen.

Trotz einer Liste, die den Abteilungen im Rathaus konkrete Quoten zuweist, zeigen sich Harms und Schulz flexibel, was den Ausgleich zwischen Abteilungen angeht. Ziel ist es, das gemeinsame Einsparziel der gesamten Verwaltung von 1,2 Millionen Euro zu erreichen. Außerdem wagt der Kämmerer einen vorsichtigen Blick nach vorn: Sollte sich im Oktober oder November eine Besserung der Erträge einstellen, könne man darüber nachdenken, ob die Sparquoten wieder reduziert werden.

Von Uwe Kranz