Empelde

Auf verbotene Weise haben sich unbekannte Täter Feuerholz verschafft: Sie schlugen die Fensterscheibe der Grillhütte auf dem Gelände Am Sportpark in Empelde ein und rissen dort Teile der Holzverkleidung ab.

Die Polizei in Ronnenberg war am Silvestertag gegen 21.45 Uhr zum Gelände Am Sportpark in Empelde gerufen worden, weil die Hütte beschädigt worden war. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass jemand eine Scheibe der Hütte eingeschlagen und Teile der Holzverkleidung abgerissen hatte.

Mit den abgerissenen Holzstücken hatten die Täter zudem ein Lagerfeuer auf der Grillfläche entzündet. Die Beamten riefen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Empelde zur Hilfe, die das Feuer in kurzer Zeit löschen konnten. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die noch unbekannten Täter ein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 0 zu melden.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz