Ronnenberg Ronnenberg - Grundschulneubau: Generalunternehmer nicht zugelassen Eine Ausnahme wie beim Umbau der Marie Curie Schule kommt bei der Planung für den Neubau Auf dem Hagen in Empelde nicht zum Tragen. Die Ratsgruppe 2 zieht ihren Antrag im Fachausschuss zurück.

Auch in der neuen Verwaltungsnebenstelle im Gebäude der Sparkasse an der Langen Reihe in Ronnenberg sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Ende Mai sollen sich die Türen für die Bürger öffnen. Quelle: Ingo Rodriguez