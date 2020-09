Ronnenberg

Inklusive der Vörier Straße hat die Stadt eine umfangreiche Liste von Vorschlägen für das Innovationsprogramm der Region Hannover zu Tempo 30 zusammengetragen. Die Meinungen über Tempolimits auf Durchgangsstraßen gehen in der Bevölkerung allerdings weit auseinander. Die Belange von Autofahrern und Anliegern stoßen dabei unvereinbar aufeinander.

Die einen wollen möglichst flüssig von A nach B kommen. Die anderen sind genervt von Fahrern, die vor allem an Ortseingängen, aber auch im weiteren Verlauf die Höchstgeschwindigkeit höchstens als Richtwert sehen. Je nach Tonnage des Fahrzeugs kann es da auch schon mal im Geschirrschrank kräftig klappern. Die Rechnung, Tempo 30 zu verhängen, damit sich der Verkehr einigermaßen an Tempo 50 hält, hört sich zwar schräg an, geht aber leider häufig auf.

Auf den Durchfahrten in Ronnenberg und Empelde kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Viele Verkehrsteilnehmer nutzen diese immer noch als Abkürzungen durch das Stadtgebiet, beispielsweise von der B 217 nach Gehrden oder nach Badenstedt – den Navigationsgeräten sei Dank. Klagen darüber reißen nicht ab. Mit Tempo 30 auf diesen Strecken werden diese Wege für viele unattraktiver. Und noch besser würde dieser Effekt greifen, wenn die Geschwindigkeitsbeschränkungen auch regelmäßig kontrolliert würden. Aber das gilt wohl für alle Straßen in der Region.

Von Uwe Kranz