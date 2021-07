Ronnenberg

Wann und wo sollen die nächsten Neubaugebiete in Ronnenberg entstehen? Was lässt sich bei der Kinderbetreuung verbessern? Was fehlt in Ronnenberg Einkaufslandschaft? Über diese und andere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für die Stadt am Donnerstag, 15. Juli, beim Wahlforum von HAZ und Neue Presse im Pressehaus in Hannover. Stephanie Harms (CDU), Marlo Kratzke (SPD) und Sascha Goetz (FDP) möchten künftig die Stadtverwaltung leiten und treffen an diesem Abend erstmals vor einem größeren Publikum aufeinander.

Zweite Amtszeit für Harms oder Neustart mit Kratzke oder Goetz?

Stephanie Harms ist die erste Frau im Bürgermeisteramt in Ronnenberg. Sie wurde am 6. Oktober 2013 zum Ronnenberger Stadtoberhaupt ernannt und trat am 8. Januar 2014 ihren Dienst im Rathaus an. Harms löste Wolfgang Walther (SPD) ab, der sich vor Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand verabschiedete. Die 49-Jährige ist die zweite Vertreterin Ihrer Partei als Leiterin der Verwaltung und nach Walther auch die zweite Person, die diesen Posten Hauptamtlich ausfüllt. „Eine lebenswerte, moderne und bürgernahe Stadt Ronnenberg – dafür möchte ich mich als Bürgermeisterin weitere fünf Jahre mit voller Kraft einsetzen“, sagt die Amtsinhaberin.

Mit Marlo Kratzke könnte die SPD das Rathaus zurückerobern, dass vor Harms’ Amtszeit, seit 1969 lediglich einmal für fünf Jahre von einem Christdemokraten geleitet worden war. Der 29-Jährige war vor der Rückkehr in seine Heimatstadt kommunalpolitisch in Hannover aktiv – unter anderem als beratendes Mitglied im Umweltausschuss des Stadtrates. „Meine Politik soll die Bürgerinnen und Bürger miteinander verbinden und Brücken bauen“, sagt Kratzke. Er nennt diesen neuen Politikstil: Das neue Miteinander.

Sascha Goetz wäre der erste FDP-Bürgermeister der Stadt. Der 34-jährige wohnt seit 2015 in Ronnenberg. Er ist seit 2017 Mitglied seiner Partei und als Beisitzer im Vorstand der FDP Ronnenberg und kooptiertes Mitglied der Ratsgruppe 2. Er kandidiert für das Amt, “weil mir die Zukunft von Ronnenberg am Herzen liegt“. Dabei gehe es ihm kurzfristig darum, die finanzielle Situation der Stadt zu stabilisieren, damit die Stadt in ihrer Haushaltskrise das Heft des Handelns in der Hand behält. Goetz hat seine Kandidatur erst Ende der vergangenen Woche eingereicht.

Die Grünen in Ronnenberg stellen nach aktuellem Stand keinen Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl. Obwohl sich der Stadtverband gute Chancen ausgerechnet hätte, konnte kein geeigneter Bewerber ins Rennen geschickt werden. Auch Kandidaten anderer Parteien haben sich bislang nicht gemeldet.

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies stellen, sondern vor allem auch denen der HAZ- und NP-Leser. Sie können dort Fragen stellen.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies wird die Diskussionsrunde als Moderator leiten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für die Veranstaltung am 15. Juli gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Das bedeutet, dass die Gäste eines der „drei G‘s“ vorweisen müssen: geimpft, genesen oder getestet. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf. Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten haz.de/ronnenberg oder neuepresse.de/ronnenberg zu besuchen, dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

So können Sie dabei sein HAZ- und NP-Leser können ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidaten vorab mailen. Entweder an ronnenberg@haz.de oder an ronnenberg@neuepresse.de. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus. Zehn Fragenstellerinnen oder Fragensteller dürfen an dem Abend im Studio auf dem Madsack-Gelände in Hannover live dabei sein.

Hemmingen macht bei den HAZ/NP-Foren zu den Bürgermeisterwahlen im September am 8. Juli den Auftakt. Wer sich für weitere Ronnenberger Nachbarstädte interessiert: Es folgen unter anderem Wennigsen am 13. Juli, Pattensen am 19. Juli und Laatzen am 3. August.

Von Uwe Kranz