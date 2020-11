Benthe

Gemeinsam gruseln trotz strenger Corona-Auflagen? Dass dies gut funktionieren kann, hat am Sonnabend die alljährliche Halloweenaktion des Bauwagenteams in Benthe eindrucksvoll bewiesen. Obwohl zu dem schaurig-lustigen Gruselspaß auf dem Festplatz fast 100 Kinder kamen, gab es keinerlei Probleme, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. „Trotz steigender Infektionszahlen haben wir für unser Sicherheitskonzept eine Genehmigung erhalten“, sagte die Koordinatorin der Bauwagenprojekte, Lisa Maack, und schmunzelte erwartungsfroh.

Empfangsmonster portionieren Besucher in „Häppchen“

Warum das ehrenamtliche Helferteam trotz des alljährlichen Besucherandrangs so unbesorgt war, zeigte sich schon am Eingang. „Wir sind die Empfangsmonster und portionieren die Besucher beim Distanz-Halloween in Häppchen“, sagte eine Helferin zu den ankommenden Eltern und Kindern. Um keine Ansammlungen zuzulassen, gewährten die beiden Monsterhelfer jeweils nur Zweier- und Dreiergruppen Einlass. Und weil zum Gruseln auch schaurige Masken gehören, trugen fast alle Gäste einen vorgeschrieben Mund-Nasen-Schutz. „Wer keine Maske hat, bekommt eine am Desinfektionsstand“, sagte Maack.

Nach einem Zwischenstopp an der Hygienestation des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) bahnten sich die Gruselfans dann in Kleingruppen den Weg über einen rund 30 Meter langen Gruselpfad, den das Helferteam nach dem Einbahnstraßenprinzip aufgebaut hatte und über Lautsprecher mit schaurigem Gelächter beschallte. Das Ziel der Gäste: Der umgestaltete Bauwagen, in dem sich auf Initiative des Ortsrates und mit Unterstützung eines ehrenamtlichen Schlüsselteams seit 2012 mehrfach pro Woche Kinder und Jugendliche treffen können.

Seit Beginn der Corona-Krise nur noch kontaktarme Aktionen

„Weil im Wagen nur zwölf Quadratmeter Platz sind, konnten wir die Treffen wegen der Corona-Krise schon seit März nicht mehr anbieten“, sagte Maack, die auch Ortratsmitglied ist. Deshalb setze das zwölfköpfige Helferteam seitdem auf möglichst kontaktlose Aktionen. Aus diesem Grund hatten die Organisatoren für Halloween auch keine feste Uhrzeit, sondern einen einstündigen Zeitraum bekannt gegeben. „Damit sich keine Menschentrauben bilden und die Besucher verteilt kommen“, sagte Maack.

Der Plan ging auf: „Süßes, sonst gibt’s Saures“, so lautete immer wieder die Parole der Gruselpärchen, bevor ein Helfer aus dem Fenster des Bauwagens mit einem Seil einen Hexenkessel mit Süßigkeiten und kleinen Spielen herunterließ. „Die Eltern und Kinder können auch kostenlos Stoffmasken für sich und zum Verschenken mitnehmen“, sagte Maack. Sie achtete darauf, dass die Besucher den Festplatz über einen separaten Ausgang verließen. Die studierte Pädagogin zog am frühen Abend nach einem Blick in die Besucherdokumentation eine erfreuliche Bilanz: „Es waren 98 Kinder da.“ Mit so vielen hatten die Veranstalter nicht gerechnet; sie mussten sogar zusätzliche Süßigkeitentüten packen. Finanziert wurde die Aktion aus dem Budget des Ortsrates.

