Wochenlang standen die Räder still, jetzt darf die Busbranche wieder Gas geben. Die Unternehmen stellen sich auf einen Neubeginn ein – allerdings mit verhaltenem Optimismus. „Wir müssen jetzt erst einmal neue Flyer drucken und Werbung schalten“, sagt beispielsweise Heiko Scholkemper vom gleichnamigen Busunternehmen in Empelde.

Für ihn ist das Geschäft vor Monaten vollständig eingebrochen. Schulen und Vereine haben Fahrten abgesagt, bis in den Dezember haben Kunden ihre Touren storniert. „Für unseren Umsatz ist es eine Katastrophe“, sagt Scholkemper, dessen Unternehmen fünf Reise- und einen Linienbus hat. Vorerst will er vor allem Tagesfahrten veranstalten. „Die Menschen müssen sich wohl erst wieder an Busfahrten gewöhnen, wir wollen ihnen erst einmal die Angst nehmen“, sagt er.

Maskenpflicht für Reisegäste

Die neue Landesverordnung sieht vor, dass Gäste im Bus Masken tragen müssen. „Gerade ältere Menschen werden dann wohl lieber auf die Fahrt verzichten“, fürchtet Scholkemper. Außerdem darf nur jede zweite Sitzreihe besetzt werden. Im kleinsten seiner sechs Busse dürfte er damit höchstens 20 von 36 Plätzen vergeben. „Wir können damit keinen Gewinn erzielen“, sagt der Unternehmer, „aber immerhin ist es besser, ein kleines Minus zu machen als ein großes Minus.“

Ein Hilferuf: Mit einem Korso vor dem Landtag hatten Busunternehmen im Mai auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Quelle: Rainer Dröse

Die neue Verordnung ist für Busunternehmer ein eher bescheidener Hoffnungsschimmer. Wenige Branchen hat die Corona-Krise so hart getroffen: Im Mai hatten Reisebüros und Busunternehmen in der City mit einem Buskorso auf ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht. Betriebe mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und Aufträge rückabwickeln. In einem dramatischen Appell wandte sich ein Busunternehmer aus Vechta an den Ministerpräsidenten und bat um Hilfe.

Viele Widrigkeiten bleiben

Dass die Busflotten jetzt schon in den nächsten Tagen im großen Stil wieder rollen werden, glaubt in der Branche niemand – zumal viele Kunden ältere Menschen sind, die im Blick auf mögliche Corona-Infektionen lieber vorsichtig agieren dürften. „Wir werden voraussichtlich erst im Juli wieder Fahrten veranstalten“, sagt Willy Gräske, Sprecher von Schörnig-Reisen. Voraussetzung sei allerdings, dass Hotels, Restaurants und Stadtführer verfügbar sind – und dass die Kunden kommen.

„Wir hoffen, dass viele wieder bereit sind zu verreisen“, sagt Oliver Beckmann vom gleichnamigen Busunternehmen in Badenstedt. Allerdings bräuchte seine Firma ein paar Tage Vorlauf, damit Kunden sich auch auf die ersten Tagesfahrten einstellen könnten.

Beckmann mahnt zudem einheitliche Regelungen für Busfahrten unter den Bundesländern an. Es sei problematisch, wenn mit dem Überfahren einer Landesgrenze hinsichtlich Maskenpflicht oder Sitzplatzvorgaben plötzlich andere Regeln im Bus gelten würden. Er fürchtet zudem, dass Tagesgäste in touristisch besonders attraktiven Ausflugszielen gar nicht erwünscht sein könnten. So bleiben viele Widrigkeiten. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis das Busgeschäft wieder mit vollen Touren läuft.

Von Simon Benne