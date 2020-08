Hannover

Die Bundesregierung will Reiserückkehrern – auch aus Nicht-Risikogebieten – ermöglichen, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Während die Johanniter seit der vergangenen Woche am Flughafen Langenhagen Flugreisende untersuchen, kümmert sich das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Empelde nun um die Autofahrer, um Bahn- und Busreisende. Das wirft bei Verantwortlichen wie Testwilligen viele Fragen auf.

1. Für wen sind die neuen Testmöglichkeiten gedacht?

Wer aus dem Urlaub kommt und befürchtet, mit Corona in Kontakt gekommen zu sein, soll sich innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr auf das Virus testen lassen können. Für Rückkehrer aus Risikogebieten soll der Test noch in dieser Woche verpflichtend werden. Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass sich die freiwillige Regelung nicht ausdrücklich auf Auslandsreisen bezieht. „Auch wer an der deutschen Ostseeküste oder in der Nähe eines möglichen Corona-Hotspots war, darf sich testen lassen“, sagt ein Sprecher.

2. Müssen Testwillige einen Nachweis über ihre Reise mitbringen?

Bei Flugreisenden ist es einfach: Das Ticket reicht als Nachweis für den Urlaubsort aus. Bahn- und Busreisende könnten ihre Fahrscheine zum Test mitbringen, bei Autoreisenden wird es kompliziert. Denkbar wären beispielsweise Übernachtungsbelege von Hotels oder Tankquittungen ausländischer Tankstellen. Doch wer garantiert, dass eine solche Quittung nicht von Hand zu Hand weitergereicht und auf diese Weise vielfach als Beleg für eine Auslandreise eingesetzt wird? Die Kassenärztliche Vereinigung plant deshalb bisher nicht, einen Beleg über das Urlaubsgebiet zu verlangen.

Am Flughafen in Langenhagen gibt es bereits eine Teststation für Reiserückkehrer, betrieben von den Johannitern Quelle: Tim Schaarschmidt

3. Könnten also auch Menschen zum Testen kommen, die gar keinen Urlaub gemacht haben?

Das ist nicht vorgesehen, aber gut möglich. Die Ärzte rechnen mit großem Interesse an den Tests auch außerhalb der Zielgruppe. In den vergangenen Wochen hat sich abgezeichnet, dass sehr viele einen kostenlosen Test gern in Anspruch nehmen würden. Damit könnten die Betroffenen beispielsweise besser einschätzen, ob sie eine Gefahr für andere darstellen oder ob aber möglicherweise unbesorgt ihre betagten Eltern besuchen können. Allerdings ist ein Test nur ein Anhaltspunkt. Um Sicherheit zu erlangen, müsste er wiederholt worden. Über eine mögliche Wiederholung sollen Ärzte entscheiden.

4. Wer zahlt für die Corona-Tests?

Für alle Reiserückkehrer sollen die Tests nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums kostenlos sein. Dies hat bereits Unmut hervorgerufen, weil etwa Altenpflegern keine Möglichkeit zu regelmäßigen kostenlosen Tests gegeben wird. Noch nicht ganz klar sind die Abrechnungsmodalitäten. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte gegenüber der HAZ an: „Die Vergütung für Labore von 50,50 Euro und die ärztlichen Leistungen von 15 Euro werden zunächst von den Krankenkassen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erstattet.“ Über den zugesagten einmalig erhöhten Bundeszuschuss würden diese Ausgaben refinanziert. Matthias Berndt, Vorsitzender des niedersächsischen Hausärzteverbandes, dagegen meint, das Ministerium habe nicht zu Ende gedacht, da neben der Vergütung von 15 Euro für den Abstrich keinerlei weitere ärztliche Tätigkeit durchgeführt und abgerechnet werden darf. „Hier ist die Spahn‘sche Verordnung unsauber formuliert und wird dazu führen, dass viele Menschen Schwierigkeiten bekommen werden, zeitnah ihren Abstrich in der Arztpraxis zu erhalten“, sagte er der HAZ.

5. Wo überall können Urlaubsrückkehrer, die mit dem Auto unterwegs waren, getestet werden?

Die Kassenärzte richten in Niedersachsen in jedem der elf Verbandsbezirke ein Testzentrum ein. Während die meisten Örtlichkeiten noch nicht feststehen, ist für den Bezirk Hannover am Montag das Testzentrum auf dem DRK-Gelände in Empelde schon wieder in Betrieb genommen worden. Es war mangels Nachfrage erst Ende vergangener Woche vorläufig geschlossen worden. Zuletzt hatten die Mitarbeiter täglich nur noch etwa 15 Menschen auf das Virus getestet. Dort sind nun jeweils acht bis zehn Mitarbeiter tätig, sie können etwa 150 Tests pro Tag vornehmen. Die Öffnungszeiten, derzeit von 18 bis 21 Uhr, können laut KVN kurzfristig an den Bedarf angepasst und deutlich ausgeweitet werden. Auch in vielen Hausarztpraxen ist ein Corona-Test möglich. Der Hausärzteverband weist aber darauf hin, dass dort Patienten und nicht „Reise-Abstriche“ Vorrang haben.

Mobile Testzentren für Corona-Infektionen sind in Hannover nicht neu –wie hier in der Nähe der Leibniz- Universität. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

6. Wie sollen Reiserückkehrer vorgehen, die sich testen lassen wollen?

Die Kassenärztliche Vereinigung will einen Ansturm auf die Testzentren vermeiden. Wer sich nach einem Urlaub testen lassen will, soll sich zunächst beim Hausarzt melden. Dieser könne dann einen Termin in Empelde vermitteln – oder aber selbst einen Abstrich vornehmen. Etliche Hausarztpraxen sind zurzeit allerdings wegen Urlaub geschlossen, sodass auf die verbliebenen Kollegen umso mehr Arbeit zukommt.

7. Plant die Region Hannover weitere Testzentren ?

Aktuell hat das Bundesgesundheitsministerium die (Wieder-)Einrichtung der Testzentren in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen gelegt. Damit sind die regionalen und kommunalen Gesundheitsämter zunächst außen vor. KVN und Region Hannover sind aber in Gesprächen über eine Zusammenarbeit. Als mögliches weiteres Testzentrum kommt nach Einschätzung der Region das Messegelände in Betracht. Dort waren im Frühjahr zeitweise Hunderte Menschen pro Tag auf das Virus getestet worden. Eine Wiedereröffnung wäre kurzfristig möglich.

Von Gabriele Schulte