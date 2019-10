Oberricklingen/Wettbergen

Hannoveraner sind an Verkehrsbaustellen notgedrungen gewöhnt, doch der Baubetrieb im Stadtbezirk Ricklingen nimmt gigantische Ausmaße an. Die Emotionen kochen hoch, vor allem in Oberricklingen und Wettbergen. Das zeigt sich insbesondere bei der Erneuerung der so wichtigen Hauptverkehrsstraße In der Rehre. Der Bezirksrat Ricklingen will seinen Bürgern darum eine Ruhepause gönnen: Er stimmte einhellig einem CDU-Antrag zu, der ein mehrjähriges Moratorium in Sachen Straßenbau vorsieht. Und Bezirksbürgermeister Andreas Markurth forderte zudem, die Oberricklinger Straßensperren unverzüglich abzubauen: „Sie führen zu Behinderungen, die in keinem Verhältnis zu den durch den Schleichverkehr befürchteten Belastungen stehen.“

Der Wunsch der Ricklinger Politiker klingt einfach: Sobald alle laufenden Bauarbeiten abgeschlossen sind, soll es erst einmal keine weiteren Straßenbaustellen geben – es sei denn aus Verkehrssicherungsgründen. „Dem Bezirk stehen ein paar Jahre Ruhe zu“, betonte CDU-Bezirksratsherr Jens Wilhelms. Die übrigen Fraktionen stimmten zwar zu, meldeten aber auch Bedenken an. „Leitungsträger wie die Telekom können dennoch jederzeit Baustellen aufmachen“, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Michael Dette (Grüne). Zudem sei auch das Land Niedersachsen nicht an eine Entscheidung der Stadt für eine Baupause gebunden.

Auch in der jüngsten Bezirksratssitzung meldeten sich erneut Kritiker der im August eingerichteten Straßensperren in Oberricklingen zu Wort. Anlieger haben eine Onlinepetition gestartet und nach eigenen Angaben bislang über 700 Unterschriften gegen das Sperrsystem gesammelt, das die Stadt im Zuge der Bauarbeiten rund um die Straße In der Rehre eingerichtet hat, um das Wohnviertel vor Schleichverkehr zu schützen. Die Trasse In der Rehre ist im ersten Bauabschnitt bis zum Sommer 2020 gesperrt, voraussichtlich unmittelbar gefolgt von einer weiteren Sperrphase für den zweiten Bauabschnitt. Insgesamt soll die Straßenerneuerung – und damit die Vollsperrung der Straße In der Rehre sowie das Sperrsystem in Oberricklingen – bis zum Frühjahr 2021 dauern.

Straßenbau in Ricklingen – ein Überblick Bis Frühjahr 2021 wird in Wettbergen die Straße In der Rehre umgebaut. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet und soll über Straßensperren aus den Wohnvierteln rund um die Straße Am Grünen Hagen herausgehalten werden. Zu den Umleitungsstrecken gehören auch Wallensteinstraße und Frankfurter Allee. Letztere wird aber im Zuge der Ortsumgehung nach Hemmingen vom 3. bis 7. Oktober bis auf eine Fahrspur Richtung Hemmingen voll gesperrt – in Höhe des Ricklinger Waldschlösschens. Damit ist auch die wichtige Querspange zur Göttinger Chaussee dicht. Die wiederum ist über Jahre hinweg wegen des Ausbaus der Stadtbahnlinie nach Hemmingen nur eingeschränkt nutzbar. Die Wallensteinstraße ist derzeit ebenfalls ein Engpass: Der EinmündungsbereichDormannstraße und Friedländer Wegist seit 16. September gesperrt – für zwei Wochen. Die Üstra lässt das Gleisbett reparieren. Busse werden über Barthold-Knaust-Straße und Am Grünen Hagen umgeleitet. Das sorge, kritisierten Anwohner, für zusätzliche Probleme. In den vergangenen fünf Jahren startete die Stadt in Ricklingen und Oberricklingen zudem mehrere Sanierungsvorhaben gleichzeitig (Straßenbauprogramm Grunderneuerung im Bestand), und Anlieger wie Geschäftsleute am Ricklinger Stadtweg litten über gut zehn Jahre hinweg an immer neuen Straßenbaustellen und dem Ausbau der Hochbahnsteige. Und dann ist da noch der Baubetrieb rund um die B-3-Ortsumgehung für Hemmingen.

Die Kritiker sind voller Wut und beklagen chaotische Verhältnisse. Über die Dauer der Maßnahmen ist auch Andreas Klautke entsetzt. Der Inhaber des Rewe-Markts am Zero:e-Wohnpark ist mitten im Baugeschehen. Sein Geschäft ist wegen der Vollsperrung der Straße In der Rehre und wegen der zusätzlichen Oberricklinger Sperren nur schwer zu erreichen. „Mir fehlen pro Woche 2000 Kunden im Markt“, berichtete Klautke. „Ich hätte nie gedacht, dass das solche Auswirkungen hat.“ Er beschäftigt 40 Mitarbeiter und weiß nicht, ob er sie alle behalten kann. Die Belegschaft bange um ihre Zukunft. „Ich bitte Sie um eine Lösung, lassen Sie uns reden, ganz ohne Streit und Emotionen“, appellierte der Kaufmann – und musste schlucken, weil ihm die Stimme brach.

Wie Klautke fragen sich viele Anwohner und Geschäftsleute inzwischen, ob die Vollsperrung der Trasse In der Rehre und die begleitenden Maßnahmen in Oberricklingen wirklich sein müssen. Die Bauverwaltung der Stadt war bei der Sitzung nicht dabei – sehr zum Unmut des Publikums und des Bezirksrats. Das Gremium verschob eine von der Stadt erbetene Abstimmung über den zweiten Straßenbauabschnitt kurzerhand auf die nächste Sitzung. „Es gibt Fragen, und wir wollen die Fachleute der Verwaltung dabei haben“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann verärgert.

