Hannover: Trickdieb erbeutet Zehntausende Euro aus Geldautomaten

Hannover

Die Polizei Hannover sucht einen Trickdieb, die innerhalb von nur vier Monaten mehrere Zehntausend Euro erbeutet hat. Der Täter spionierte offenbar Kartendaten und Pin-Nummern an Automaten in mehreren Teilen der Region aus. Das Geld hob er schließlich mit nachgemachten Karten ab oder zahlte sogar mit ihnen. Die Taten ereigneten sich bereits rund um den zurückliegenden Jahreswechsel, doch erst jetzt wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.

Die Polizei entdeckte die Aufnahmen in sichergestellten Apparaturen des Unbekannten. Quelle: Polizei

Anzeige

Der Unbekannte brachte in Hannover, Laatzen, Empelde und Langenhagen spezielle Lesegeräte an den manipulierten Geldautomaten an. So griff er über das sogenannte Skimming die benötigten Daten ab. Danach fertigte er Doubletten der echten Kontokarten an und hob das Geld überwiegend im Ausland ab. In manchen Fällen setzte der Täter die Karten sogar zum Bezahlen ein. Die Manipulationen ereigneten sich nach Behördenangaben zwischen dem 4. November 2019 und 28. Februar 2020.

Täter möglicherweise bundesweit aktiv

Der Täter ist schlank und hat eine hohe Stirn. Quelle: Polizei

„Bei der Auswertung der sichergestellten Technik fanden die Ermittler Bilder eines männlichen Verdächtigen, nach dem nun gefahndet wird“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Aufnahmen entstanden vermutlich Anfang dieses Jahres. Die Ermittler wollen sogar nicht ausschließen, dass der Täter auch niedersachsen- oder gar bundesweit agierte. Die Fotos scheinen aus der Vorbereitungsphase zu stammen, als der Verdächtige seine Technik testete.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Sie zeigen einen schlanken Mann mit schmalem Gesicht und hoher Stirn. Auf den Aufnahmen hat der Unbekannte dunkle, kurze Haare sowie einen Dreitagebart und trägt ein grünes T-Shirt. Auf einem Foto ist zudem die Ecke einer Zimmertür zu sehen, die laut Polizei auf eine Unterkunft für Saisonarbeiter hindeuten könnte. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1095555.

Von Peer Hellerling