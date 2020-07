Hannover/Ronnenberg

Trotz Führungsaufsicht und Fußfessel: Ein seit 30 Jahren polizeibekannter Sexualstraftäter soll in der Region Hannover erneut über Monate hinweg einen Teenager missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen den 48-Jährigen erhoben. Der Junge hatte sich frühzeitig an seine Mutter gewandt, die daraufhin Anzeige erstattete.

Die Anklage wirft dem 48-Jährigen sexuellen Missbrauch eines Kindes vor. Nach HAZ-Informationen lebte der Beschuldigte zuletzt in Ronnenberg, dort wurde er offenbar auch auf den 13-Jährigen aufmerksam. „Der Junge hatte über einen Aushang in einem Supermarkt nach einem Sommerjob gesucht“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Telefonisch und über Chats habe der 48-Jährige dann nach und nach das Vertrauen des Teenagers gewonnen.

Junge sollte Fotos von sich schicken

Laut Klinge brachte der Angeklagte sein Opfer schließlich dazu, Fotos von sich in eindeutigen Sexualposen zu senden. „Gleichzeitig schickte der Beschuldigte auch entsprechende Bilder von sich an den Jungen.“ Im März wandte sich der 13-Jährige dann an seine Mutter, die umgehend zur Polizei ging. Diese nahm den 48-Jährigen fest, seitdem befindet sich der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter in Untersuchungshaft. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Anklage berichtet.

Die Staatsanwaltschaft spricht von 71 Straftaten, laut Klinge sind 68 davon allerdings Verstöße gegen die Führungsaufsicht – nämlich verbotene Kontaktaufnahmen zu dem 13-Jährigen. „Er hatte die Auflage, sich Kindern nicht zu nähern“, sagt Klinge. Seit seiner Haftentlassung im Mai 2019 musste der 48-Jährige demnach Medikamente nehmen und zur Aufenthaltsbestimmung eine elektronische Fußfessel tragen – gegen die Telefonate und Chats mit dem Teenager half diese allerdings nicht.

Seit den Neunzigerjahren immer wieder vor Gericht

Schon 1990 und 1995 wurde der Pädophile in Verden wegen Kindesmissbrauchs verurteilt, auch ein Gericht in Lippstadt ( Nordrhein-Westfalen) sprach den heute 48-Jährigen in der Vergangenheit schuldig. Genützt hat das alles offenbar wenig: Der Angeklagte verging sich möglicherweise nicht nur an dem 13-Jährigen. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei auch etwa 10.000 kinder- und jugendpornografische Dateien sicher.

Von Peer Hellerling