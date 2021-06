Zum Jahreswechsel hat das Unternehmen Wurst-Basar seine Traditionsfiliale am Steintor in Hannover geschlossen. Nun hat die Fleischereikette auf das veränderte Kaufverhalten von Kundinnen und Kunden reagiert. In einem neuen Geschäft mit Restaurantbetrieb in Ronnenberg-Empelde gibt es neben regionalen Produkten auch Veranstaltungen.