Hannover

Zufallsfund bei einem mutmaßlichen Ladendieb: Die Bundespolizei hat in den Taschen eines 28-jährigen Mannes bei einer Durchsuchung nicht nur vermutetes Diebesgut, sondern auch eine nicht unerhebliche Menge Drogen und Falschgeld gefunden. Der Ronnenberger hatte zuvor in einem Drogeriemarkt Parfüm gestohlen und war vom Ladendetektiv erwischt worden. Das teilte am Dienstagnachmittag der Bundespolizeisprecher Martin Ackert mit. Demnach haben sich der Diebstahl und die anschließende Festnahme bereits am vergangenen Freitag ereignet.

Wie Ackert berichtet, konnten dem mutmaßlichen Täter mithilfe des Ladendetektives noch zwei weitere Diebstähle aus jüngerer Vergangenheit zugeordnet werden. Überrascht waren die Beamten demnach bei der Durchsuchung auf der Wache: Sie fanden auch 33 Gramm Marihuana, einen Beutel mit Ecstasy-Tabletten und eine größere Menge Bargeld. Beim Zählen fielen den Bundespolizisten schließlich buchstäblich „falsche Fünfziger“ auf. Der 28-Jährige hatte insgesamt 15 der 50-Euro-Scheine gefälscht – vermutlich mit einem Farbkopierer. Die Betäubungsmittel und das Falschgeld wurden laut Sprecher Ackert beschlagnahmt. Den Ladendieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Geldfälschung, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Ingo Rodriguez