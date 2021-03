Ronnenberg

Eine besondere Ausdauer haben die Mitglieder des Finanzausschusses am Mittwochabend bewiesen. Fast sechs Stunden berieten die Politiker über Einsparungen im Haushaltsentwurf der Verwaltung für 2021. Das Einsparungsziel von zunächst 714.000 Euro hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms bereits vor der Sitzung erreicht. Trotzdem setzen die Ausschussmitglieder noch einmal intensiv den Rotstift an. Im Anschluss beschlossen sie den Verzicht auf ein offizielles Haushaltkonsolidierungsverfahren für 2021. Damit steht der Verabschiedung des Haushaltes am Donnerstag, 25. März, nichts mehr im Weg.

Zusätzliche Kosten werden Corona zugeschrieben

Das Minus im Etatentwurf lag bei der Einbringung im Januar noch bei 5,12 Millionen Euro. Zugute kommt der Verwaltung, dass diejenigen Ausgaben, die coronabedingt getätigt werden müssen, nicht auf das Minus angerechnet werden zu brauchen. Diese Kosten wurden im Rathaus zunächst auf rund 4,4 Millionen Euro summiert. Blieben die 714.000 Euro, die vor einer Verabschiedung des Haushaltes eingespart werden mussten.

Mithilfe von Vorschlägen aus den beiden anderen Fachausschüssen und einer eigenen Sparrunde des Rathauses – Vorschläge allein für die Einsparung von 110.000 Euro hatte die SPD-Fraktion im Rat für die Verwaltung erarbeitet – blieben noch 356.100 Euro übrig. Hier schaffte es die Verwaltung, weitere Kosten in entsprechender Höhe den Pandemiefolgen zuzuordnen. „Das heißt nicht, dass wir mit der Optimierung des Haushalts aufhören sollten“, stellte Kämmerer Frank Schulz fest.

Politiker diskutieren rund sechs lang

Die Politiker nahmen ihn beim Wort und machten im Finanzausschuss weitere Sparvorschläge für zwei Teilhaushalte von am Ende rund 120.000 Euro. Ohne die Corona-Kosmetik bleibt für den Gesamthaushalt immer noch ein Minus von gut 4,6 Millionen Euro, das eigentlich eine Haushaltskonsolidierung unter Aufsicht der Kontrollbehörde nach sich ziehen würde. Wegen der Pandemie kann die Stadt aber darauf verzichten. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Ausschuss dann auch bei einer Enthaltung.

Kein Stadtfest: Der Zuschuss für die Veranstaltung 2021 bleibt ebenfalls in der Stadtkasse. Quelle: Ingo Rodriguez

Rund sechs Stunden lang gingen die Politiker die Teilhaushalte für das Büro der Bürgermeisterin sowie für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft Zeile für Zeile durch und diskutierten teilweise sehr detailliert über das mögliche Einsparungspotenzial. Größere Einsparungen im ersten Teil waren zu erzielen, da viele Veranstaltungen wie Stadtempfang, Wirtschaftsschau oder Blauhelmtag auch in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Von 30.000 auf 11.000 Euro reduzierte Harms die Mittel für diesen Bereich. Auch das Geld für die derzeit ruhenden Städtepartnerschaften wurde stark gekürzt. Die Politiker strichen zudem den Zuschuss zum Stadtfest in Höhe von 5000 Euro, das demnach auch 2021 wieder ausfallen wird.

Mieten für Säle, Aulen und Wohnungen werden erhöht

Direkt spüren werden Bürger unter anderem moderate Erhöhungen der Saalmieten in Gemeinschaftshäusern und Schulen für Veranstaltungen sowie des Quadratmeterpreises in städtischen Mietshäusern. Steuererhöhungen wurden kurz andiskutiert, dann aber verworfen. Kürzungen bei den Politikern selbst blieben zunächst symbolisch. Die Fraktionen sollen in diesem Jahr aus 20 Prozent ihrer Unkostenzuschüsse verzichten. Ob dazu auch noch der Verzicht auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern kommt – nach Vorbild des Ortsrates in Benthe –, soll dagegen erst der gesamte Rat am Donnerstag entscheiden.

Fast unangetastet bleiben auch die Instandsetzungsarbeiten an Schulen und Kitas. Hier gebe es bereits einen Investitionsstau, hatte Cord Hennies vom Team Gebäudewirtschaft der Verwaltung erklärt. Allerdings werden neben wenigen kleineren Einsparungen Vorhaben für rund 28.000 Euro an der Kita Benthe ins nächste Jahr verschoben. Lediglich die sanitären Anlagen sollen in dem Gebäude für einen ähnlich hohen Betrag saniert werden. Hintergrund: Das Kita-Gebäude soll ohnehin in den kommenden Jahren umgebaut werden.

Von Uwe Kranz